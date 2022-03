Nous configurons et utilisons les plug-ins Teckin dans Windows 11

La domotique a enfin atteint un point des plus pratiques. Nous avons des lumières intelligentes, des vannes intelligentes et aussi des prises intelligentes. Dans ce cas, nous allons utiliser le sous-système Android sur Windows pour installer l’application SmartLife et travailler avec ces prises.

Configuration et utilisation des prises intelligentes Teckin dans Windows 11

Cette fois, nous allons vous apprendre à configurer les prises intelligentes Teckin (nous vous montrerons très prochainement en vidéo). Cela peut sembler fastidieux, mais la domotique actuelle fonctionne en fait de manière très similaire. Nous devrons créer un compte avec notre email et mot de passe. Quelque chose de très utile car cela nous permettra de synchroniser notre compte et les appareils que nous avons associés.

Ainsi, si nous configurons les appareils sous Android ou iOS, puis ouvrons l’application sous Windows 11, nous pouvons voir nos appareils associés. Mais, nous pouvons aussi les configurer normalement. De cette façon, nous n’avons pas besoin d’utiliser notre smartphone pour contrôler la domotique, notre ordinateur portable ou notre tablette seront tout aussi utiles.

Ensuite, comme tout élément domotique, il faut être connecté à un réseau WiFi 2,4 GHz puis se connecter au WiFi du produit pour qu’il soit associé à notre réseau WiFi. Cela peut sembler un processus fastidieux, mais cela prend en fait quelques minutes.

Nous pourrons programmer, configurer et contrôler les accessoires en temps réel et rendre notre maison un peu plus intelligente. Grâce à Javier Gualix, j’ai décidé d’essayer la technologie et maintenant j’aime pouvoir programmer la chaudière et allumer et éteindre la lumière sans me lever du canapé.

Grâce au sous-système Android de Windows (WSA) avec Windows 11, nous avons d’innombrables applications pour compléter le large éventail d’options qui existent dans Windows. Nous espérons que peu à peu plus d’applications arriveront dans l’Amazon App Store afin que nous puissions profiter pleinement de cette fonctionnalité de Windows 11.

