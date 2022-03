Les réactions aux messages sont arrivées sur WhatsApp : comment elles fonctionnent

Les réactions aux messages individuels via les emojis sont enfin arrivées sur WhatsApp. Disponibles en version bêta pour Android, ils arriveront bientôt pour tous les utilisateurs. Voici comment ils fonctionnent.

Depuis quelques années, de nombreux services de messagerie nous ont habitués à une fonction réellement utile : les réactions aux messages via les émojis. Présentes sur des services tels que Messenger et iMessage, ces réactions permettent de réagir à un message sans avoir besoin de répondre par un autre texte. Utiles pour donner un « ok » ou un cœur d’appréciation, les réactions sont rapidement devenues un élément fondamental de nos communications en ligne. Avec un seul problème : WhatsApp, l’application de messagerie la plus utilisée au monde, ne les supporte pas. Du moins jusqu’à aujourd’hui.

Après des mois d’anticipation, l’application a enfin libéré la possibilité de réagir aux messages sous forme bêta dans l’application pour Android, comme le rapporte le portail WABetaInfo toujours attentif. Pour le moment, il s’agit d’un test limité, disponible uniquement pour les utilisateurs ayant accès à la version bêta (la mise à jour est 2.22.8.3) mais qui arrivera bientôt également pour tous les utilisateurs de WhatsApp, même sur iPhone. La publication officielle de la nouveauté permet cependant de comprendre comment elle fonctionne réellement au sein du service, puisqu’avant on ne parlait que de ce changement qui pourtant ne s’était pas encore vu.

L’offre est en fait similaire à celle des autres applications de messagerie instantanée : en appuyant longuement sur un message reçu, nous aurons la possibilité de choisir parmi une liste d’emojis avec lesquels répondre. Le pouce levé, le cœur, les deux mains qui prient, le visage qui rit, le visage qui pleure et le visage surprise sont actuellement disponibles. Ces emojis sont ensuite affichés dans le coin de la bulle de texte, comme dans d’autres applications. Pour le moment, malgré la situation de test, les réactions peuvent être vues par tout le monde : si l’un des utilisateurs bêta réagit à votre message, vous pourrez voir la réaction même si vous n’avez pas l’application bêta ou si vous êtes sur iOS.