YouTube propose désormais plus de 4 000 émissions de télévision gratuites financées par la publicité

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? YouTube rejoint l’arène bondée du streaming de séries télévisées financé par la publicité. Le géant appartenant à Google propose désormais près de 4 000 épisodes d’émissions de télévision au fil des ans, notamment Andromeda, Hell’s Kitchen, Scream Queens et Heartland, avec jusqu’à 100 titres supplémentaires, y compris des films, ajoutés chaque semaine.

Le streaming financé par la publicité devient une option populaire pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas s’inscrire à la multitude d’options payantes sur le marché. Tubi, Pluto TV, The Roku Channel, IMDb TV, Xumo, Plex, Samsung, Vizio et NBCU’s Peacock ne sont que quelques-uns des noms offrant du contenu gratuit pour ceux qui souhaitent regarder des publicités, et maintenant YouTube a emboîté le pas.

YouTube propose depuis longtemps une multitude de films financés par la publicité que les gens peuvent diffuser librement, donc passer aux émissions de télévision était une évolution naturelle. Et bien qu’il y ait beaucoup de conneries époustouflantes dans son catalogue de films, comme Sniper: Special Ops de Steven Seagal, il y a peu de joyaux là-dedans, y compris les classiques des années 80 Over the Top, Teen Wolf et Robocop, ainsi que Legally Blonde et Gone en 60 secondes.

Quant aux émissions de télévision, elles sont disponibles pour ceux aux États-Unis via le Web, les appareils mobiles et « la plupart des téléviseurs connectés via l’application YouTube TV ». Encore une fois, la qualité des spectacles proposés varie, même s’il est rafraîchissant de voir le classique britannique culte The Prisoner et le grand père Ted parmi les sélections.

Bien qu’il ne soit pas gratuit, Disney + ajoutera un niveau financé par la publicité à ses plans plus tard cette année, offrant une option plus abordable parallèlement à l’accès standard de 7,99 $ par mois. C’est quelque chose que Hulu fournit également, mais il semble que Netflix n’apportera pas de publicités à son service, du moins pas à court terme.