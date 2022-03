MSI lance la gamme de stations de travail CreatorPro avec du silicium Intel de 12e génération et des graphiques Nvidia RTX série A

En un mot: sur les cinq nouveaux modèles que MSI a ajoutés à sa série CreatorPro, seul le M15 le plus bas de gamme utilise un processeur Intel de 11e génération et un GPU Nvidia RTX A1000, tandis que les stations de travail restantes utilisent le dernier silicium de 12e génération, aux côtés de variantes plus puissantes de la série RTX A.

Au sommet de la gamme de stations de travail CreatorPro renommée de MSI se trouvent les ordinateurs portables Z17 et Z16P, qui peuvent être équipés d’un Core i9-12900H 14C/20T et d’un GPU RTX A5500 de 16 Go. Ce dernier est le GPU professionnel le plus puissant de Nvidia pour les stations de travail mobiles, lancé récemment parallèlement à la révélation de l’architecture Hopper de nouvelle génération de la société.

Le Z17 (17 pouces) et le Z16P (16 pouces) prennent en charge jusqu’à 64 Go de RAM DDR5 (4 800 MHz) et disposent de webcams FHD IR compatibles Windows Hello en plus de leurs écrans de résolution QHD+ (2 560 x 1 600 px) . Ces panneaux IPS à écran tactile ont un taux de rafraîchissement de 165 Hz avec une couverture DCI-P3 à 100 %, la prise en charge du stylet MSI et un capteur ambiant pour le réglage de la luminosité.

Ces ordinateurs portables contiennent également des batteries de 90 Wh mais sont légèrement différents en termes de connectivité. Le plus grand modèle dispose du Wi-Fi 6E, de 2 x Thunderbolt 4 ports, 1 x USB-A 3.2 Gen 2, 1 x HDMI 2.1, d’un lecteur de carte SD pleine taille et d’une entrée CC pour le bloc d’alimentation de 240 W. Le Z16P, quant à lui, reprend la même configuration mais avec un port Thunderbolt 4 de moins et pas de HDMI.

Les ordinateurs portables M17, M16 et M15 de milieu de gamme complètent le reste de la série CreatorPro. MSI n’a pas précisé les détails sur l’écran du plus grand M17, mais il rejoint soi-disant le M15 en ayant un rapport d’aspect 16:9, tandis que tous les modèles arborent un facteur de forme 16:10. Les M17 et M16 peuvent être équipés d’une puce jusqu’à 14C/20T Core i7-12700H avec des variantes de la série RTX A légèrement moins puissantes, qui incluent les 12 Go A3000, 8 Go A2000 et le GPU A1000 4 Go.

Le M15, quant à lui, ne peut coupler son 8C/16T i7-11800H qu’avec le RTX A1000. Ces trois ordinateurs portables prennent également en charge jusqu’à 64 Go de RAM (bien que DDR4), mais ils se passent d’écrans à taux de rafraîchissement élevé et de webcams compatibles Windows Hello.

Le fait d’être plus volumineux permet l’ajout de Gigabit Ethernet, qui est absent des modèles Z17 et Z16P haut de gamme et plus élégants. En termes de connectivité, les M17 et M16 disposent de 1 x USB 3.2 Type-C, 2 x USB 3.2 Type 1, 1 x USB 2.0 Type A, 1 x HDMI 2.0 et DC-in. Le plus petit M15, quant à lui, dispose de 3 ports USB 3.2 Type-A, 1 x USB 3.2 Type-C, HDMI 1.4 et DC-in.

Les informations sur les prix et la disponibilité de la nouvelle série CreatorPro n’ont pas encore été détaillées par MSI, bien qu’elles devraient être livrées au deuxième trimestre plus tard cette année, conformément à la feuille de route GPU de Nvidia.