Ubisoft dévoile Scalar : une technologie basée sur le cloud pour créer des mondes virtuels à très grande échelle

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Avant la Game Developers Conference (GDC), Ubisoft a annoncé Scalar, une nouvelle technologie basée sur le cloud pour le développement et le jeu de jeux. Scalar augmente la flexibilité et la puissance des moteurs de jeu d’Ubisoft, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis du matériel de l’utilisateur final. Il offre également aux développeurs de nouvelles opportunités pour développer des jeux et améliorer l’expérience des joueurs.

Ubisoft Scalar vise à établir un cadre de développement de jeux unique et indépendant de la plate-forme qui permet une construction de monde transparente dans l’environnement de jeu en cours. Imaginez que du contenu soit livré sans téléchargement ni installation de DLC. Au lieu de cela, le contenu apparaît soudainement puisque le développement et l’expérience du joueur se déroulent simultanément dans le cloud.

Ubisoft Scalar est construit sur une architecture de microservices. Chaque composant et système des moteurs de jeu traditionnels est modulaire dans le cloud (IA, audio, physique, etc.) sur plusieurs machines. Cet aspect améliore considérablement l’évolutivité.

« Les jeux utilisant cette technologie peuvent donc tirer parti d’une puissance de calcul pratiquement infinie pour repousser les limites sur tous les aspects et exécuter n’importe quoi, des vastes mondes virtuels aux simulations et environnements extrêmement profonds qui étaient auparavant irréalisables », a déclaré Ubisoft dans une invitation uniquement. présentation.

De plus, Scalar utilise une philosophie à la demande. Il peut démarrer et arrêter dynamiquement des services en fonction des activités des joueurs et des développeurs à tout moment. De cette manière, les tâches de calcul intensives sont mises en cache et distribuées à l’échelle mondiale, éliminant ainsi le besoin de recalculer les calculs.

« C’est un moment majeur dans nos carrières de développeurs de jeux », a déclaré Christian Holmqvist, directeur technique chez Ubisoft Stockholm. « Nous ressentons la même inspiration et la même liberté que lorsque nous avons commencé à utiliser nos ordinateurs personnels à l’adolescence – ce sentiment que vous pouvez tout faire en exploitant pleinement la puissance du cloud, pour la première fois dans le jeu. »

Scalar permet également un monde de jeu persistant où les changements affectés par l’un peuvent être expérimentés par tous les joueurs. Par exemple, si quelqu’un construit un gratte-ciel, des milliers, voire des millions d’autres joueurs peuvent le visiter sans quitter et rejoindre une autre instance du monde.

Ubisoft déploie progressivement Scalar dans tous les studios Ubisoft avec de futurs projets compatibles avec le cloud en cours de développement. Ubisoft Stockholm l’utilise déjà pour une prochaine adresse IP non annoncée. Le développeur a été discret sur les détails, mais a déclaré qu’il exploitait tout le potentiel de Scalar pour offrir une expérience à une échelle jamais vue auparavant. Ubisoft a promis plus d’informations sur le projet à une date ultérieure.

« Ubisoft s’appuie sur 35 ans d’investissements continus dans la R&D et les technologies propriétaires, car l’indépendance technologique est un différenciateur essentiel », a déclaré Guillemette Picard, vice-présidente de la technologie de production d’Ubisoft. « Ubisoft Scalar s’inscrit dans cet esprit, améliorant à la fois notre créativité et notre modèle unique de co-développement avec de nouvelles façons transparentes de collaborer à l’échelle mondiale. Cela marque un pas en avant et une étape passionnante pour la communauté des joueurs ».