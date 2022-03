Comment fonctionne le nouveau système de tags Instagram

Instagram lance un nouveau système pour marquer les autres utilisateurs dans les messages indiquant leur rôle dans la création de ce contenu particulier. Voici comment cela fonctionne.

Instagram introduit un nouveau système de mentions qui va enfin permettre de catégoriser les personnes dans une vidéo ou une photo, une fonctionnalité utile notamment dans le cas des productions à plusieurs. En bref, cette nouvelle fonction vous permettra d’afficher les différents rôles des collaborateurs directement sous le tag : photographes, maquilleurs, artistes, graphistes, etc. pourront être indiqués avec leur rôle directement dans la fiche du tag, où nom, surnom et rôle apparaîtra. . Une nouveauté qui souligne combien de plus en plus souvent pour un même poste il y a le travail de plusieurs personnes.

« Pour de nombreux créateurs noirs ou sous-représentés, les crédits sont un élément important pour commencer à construire une carrière durable en tant que créateur », a expliqué Instagram dans un communiqué. « En luttant contre l’appropriation culturelle et en veillant à ce que le monde sache qui diffuse la culture. » La nouveauté de la plateforme vise donc à mettre à l’honneur même les créateurs souvent peu valorisés au sein du travail d’un influenceur, comme les maquilleurs ou les photographes.

Le système de balises renouvelé remplace donc la méthode « faites-le vous-même » qui était jusqu’à présent utilisée par quelqu’un sur Instagram, où les rôles sont souvent tagués dans le texte accompagnant la publication ou sont tagués directement sur la photo. Deux méthodes très grossières qui, surtout dans le second cas, ne précisent pas correctement le travail de chaque utilisateur individuel. Pour utiliser ce nouveau système, téléchargez simplement une image ou une vidéo et, dans l’écran final, sélectionnez l’élément pour marquer les autres utilisateurs en sélectionnant « afficher la catégorie de profil ». La fonction est en cours de sortie donc vous ne la verrez peut-être pas tout de suite : dans ce cas, patientez encore un peu pour la voir apparaître parmi les options.