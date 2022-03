Seuls trois appareils Android figuraient sur la liste des «10 téléphones les plus vendus de 2021»

Pourquoi c’est important : Selon vous, quel était le téléphone le plus populaire au monde en 2021 ? Si vous disiez que c’était d’Apple, vous auriez raison. En fait, les cinq best-sellers étaient tous des iPhones sur une liste dominée par Cupertino. Quant au meilleur appareil Android, il provenait de Samsung, mais pas de l’un de ses fleurons.

Counterpoint Research a publié sa liste des smartphones les plus vendus de 2021, et c’est une bonne nouvelle pour Apple. Les iPhones occupent sept des dix places de la liste, l’iPhone 12 occupant la première place, représentant 2,9 % des ventes mondiales.

Seuls deux fabricants d’Android figurent sur la liste : Samsung et Xiaomi. L’appareil non Apple le plus élevé était le Samsung Galaxy A12 (2%), un combiné d’entrée de gamme doté d’une batterie de 5 000 mAh et d’un écran Infinity-V.

En plus de fonctionnalités telles qu’une configuration à quatre caméras et un capteur d’empreintes digitales, le prix inférieur à 200 $ du Galaxy A12 l’a rendu populaire sur plusieurs marchés, notamment l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et l’Europe occidentale. On s’attend à ce que le successeur, le Galaxy A13 (5G), poursuive la popularité de la gamme.

Sous le Galaxy A12 se trouvent le Xiaomi Redmi 9A (1,9%) et le Xiaomi Redmi 9 à la dixième place (1,1%). Les téléphones représentaient 22 % des ventes totales de la marque, la Chine, l’Inde et l’Asie-Pacifique étant désignées comme les principaux marchés.

Il y avait plus de 4 200 modèles de smartphones sur le marché mondial en 2021, offrant aux utilisateurs de nombreux choix en fonction de leurs besoins et de leur budget.

Apple dominera sans aucun doute les charts 2022 cette année encore. L’iPhone SE 2022 récemment annoncé a peut-être reçu une augmentation de prix de 30 $, le portant à 429,99 $, mais il offre un SoC A15 Bionic, une autonomie de batterie améliorée et une connectivité 5G, ce qui en fait une perspective attrayante pour ceux qui veulent des fonctionnalités haut de gamme sur un téléphone qui ne coûte pas près de 1 000 $ ou plus.