Windows 10 Kb5011487 Cumulatif Maintenant Disponible

Mini PC Intel Celeron N4020 (jusqu'à 2,8 GHz), DDR4 4 Go/64 Go eMMC, Windows 10, Intel UHD Graphics 600, Mini-Ordinateur sans Ventilateur [email protected] HDMI&VGA, USB3.0, Wi-FI 2.4/5.8G, BT4.2

【Performances stables et plus rapides】 Équipé de processeur Celeron N4020 (jusqu'à 2,8 GHz) et UHD Graphics 600. 2,4g + 5.8g Dual Band Wi-Fi, BT4.2 et 1000Mbps LAN, fonctionnant plus rapidement et stable. 【Silent et portable】 Design sans ventilateur, adoptant des composants économes en énergie et des éléments de refroidissement, sans bruit pendant le fonctionnement. Livré avec un support de montage, il peut être facilement attaché à l'arrière du moniteur et enregistre de l'espace. 【Sortie vidéo double UHD 4K @ 60Hz prend en charge les moniteurs 2x avec 4K @ 60Hz via des connexions HDMI et VGA. Idéal pour le multitâche, le cinéma à domicile, le travail de bureau, la signalisation numérique etc. 【STOCKAGE DDR4 4GB & EMMC 64 Go System Stockage. Il prend en charge le stockage d'expansion avec une carte SD (jusqu'à 128 Go, non incluse) et M.2 2242 NGFF SSD, SATA3.06.0GB / S (jusqu'à 1 To, non inclus). 【Garantie et soutien】 Garantie de 24 mois, soutien 24h / 24 et 7j / 7. Équipe technique professionnelle. S'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.