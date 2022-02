Un pilote a écrit « Relax » avec son avion à la frontière avec l’Ukraine

Dans ce qui semble être une tentative d’apaiser les tensions entre la Russie et l’Ukraine, un pilote a écrit le mot « Relax » avec la trace de son avion dans le ciel à côté de la frontière ukrainienne. Un message qui peut être visualisé grâce à des outils tels que Flightradar 24, un site qui garde une trace de tous les mouvements d’avions et qui ces derniers jours a attiré l’attention de 30 000 personnes qui ont remarqué ce qui se passait : dans le ciel moldave, c’était apparaissant une écriture particulière qui en peu de temps est devenue une invitation à relâcher la tension.

L’attention portée à l’espace aérien adjacent aux deux pays est en effet très élevée, compte tenu de la présence militaire constante aux frontières et du risque d’invasion par la Russie. Aussi pour cette raison, probablement, beaucoup ont remarqué le début de l’écriture en temps réel, y compris le compte Flightradar 24 qui, alors que l’écriture est encore incomplète, a commencé à tweeter avec des images du vol. L’écriture a été « dessinée » à environ 3 000 mètres de haut et 130 kilomètres de long. L’avion, baptisé « Relax », a décollé le 17 février de Chisinau, la capitale de la Moldavie, et a mis 1 heure et 40 minutes pour accomplir sa tâche.

Evidemment, il faut le souligner, l’écriture n’est visible qu’à travers un outil de tracking tel que Flightradar 24 : elle n’a pas été dessinée dans le ciel avec une bande de fumée, ce qui n’aurait certainement pas permis un dessin de cette taille. Probablement cette affaire de diplomatie aérienne ne changera pas la situation tendue à la frontière, mais pendant quelques minutes elle a réussi à faire sourire les utilisateurs qui suivaient avec appréhension l’évolution des hostilités entre les deux pays. Ce qui, malheureusement, continuera même après l’invitation à la détente.

En savoir plus sur cet auteur