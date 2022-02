Bang & Olufsen lance le nouveau casque de jeu Beoplay Portal avec prise en charge PlayStation

En bref : les écouteurs Beoplay Portal d’origine sont considérés comme une option premium pour les joueurs Xbox. Ils étaient toujours compatibles avec PC et PlayStation via Bluetooth, mais la latence supplémentaire qu’il apporte n’est pas adaptée aux jeux. Cependant, ce problème est maintenant résolu avec la dernière itération du casque de jeu de Bang & Olufsen.

Le casque Beoplay Portal a été conçu comme un choix haut de gamme pour les joueurs Xbox à la recherche de quelque chose de plus que le casque sans fil Xbox. Bien qu’il ait été conçu pour la Xbox, le casque de jeu de Bang & Olufsen était également compatible avec les appareils compatibles Bluetooth tels que les tablettes, les téléphones, les consoles et les PC. Cependant, cela n’était possible que via Bluetooth 5.1 et aptX Adaptive, empêchant les utilisateurs de jouer en mode sans fil sans latence. Comme alternative, les joueurs pourraient utiliser le port USB-C pour réduire la latence au prix d’un câble.

Pour surmonter ce problème, Bang & Olufsen lance un casque de jeu Beoplay Portal actualisé présentant la même esthétique et les mêmes fonctionnalités que l’original, mais maintenant avec un nouveau dongle USB offrant une connectivité sans fil 2,4 GHz. Bien sûr, Bluetooth 5.1 et aptX Adaptive seront toujours disponibles pour les jeux en déplacement, mais les utilisateurs de PC et de PlayStation doivent utiliser le dongle pour la meilleure expérience.

Comme le premier modèle, le nouveau portail Beoplay sera livré avec deux pilotes personnalisés de 40 mm avec des aimants en néodyme et une prise en charge de Dolby Atmos pour casque. En outre, il sera également doté d’une nouvelle technologie d’annulation active du bruit adaptative, utilisant une solution hybride combinant l’ANC à rétroaction et à rétroaction, et Own Voice, permettant aux utilisateurs de s’entendre tout en annulant le bruit externe.

Les autres caractéristiques de retour incluent les disques en aluminium anodisé dans les oreillettes, les coussinets enveloppés dans de la peau d’agneau et remplis de mousse à mémoire de forme, et le rembourrage intérieur du bandeau en textile de fibre de bambou. Le nouveau modèle utilise également le même bras de flèche virtuel avec des microphones à formation de faisceaux pour amplifier et isoler la voix de l’utilisateur et annuler les bruits de fond.

La batterie a été bien améliorée, offrant désormais jusqu’à 42 heures de lecture continue avec BT et ANC activés, ou 19 heures en utilisant le sans fil 2,4 GHz avec ANC activé. Disponible dans les mêmes couleurs que le modèle original (anthracite, marine et gris clair), le prix est également le même, le Beoplay Portal PC PS étant disponible pour 499 $.