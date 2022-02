Comment fonctionnent les navettes autonomes qui commenceront à circuler à Turin

La première phase, dite « pré-démo », débutera au printemps. Dans ce cas, les navettes seront placées en circulation réelle pour la collecte des premières données, mais sans passagers. Après la phase de pré-démo, le service sera mis à la disposition de tous les citoyens de Turin pendant 5 mois.

Avec le projet européen SHOW, 20 villes européennes se sont réunies pour imaginer et tester de nouveaux modes de mobilité urbaine durable. Parmi celles-ci, Turin est la seule ville italienne. Pendant deux mois, la capitale piémontaise utilisera à titre expérimental deux navettes autonomes sur un parcours de cinq kilomètres, situé dans la zone hospitalière. Pas de conducteur ni de volant : on parle d’un niveau d’autonomie de 4, juste un cran en dessous du maximum autorisé aujourd’hui. Les navettes ne nécessitent donc pas d’intervention humaine dans les phases de conduite, même si un opérateur ou un opérateur sera toujours présent à bord pour la gestion manuelle des urgences.

Les deux navettes autonomes, toutes deux équipées de 14 places dont 11 assises et 3 debout, sont produites par la société française Navya. Cependant, le Groupe Torinese Trasporti effectuera les essais routiers, en collaboration avec la Fondation LINKS, Swarco Italia, 5t de Turin et TTS Italia, ce dernier responsable des relations institutionnelles avec les ministères compétents pour l’expérimentation. Également central est le rôle de Ioki, le partenaire allemand qui gère l’application de réservation de places sur la navette lorsqu’elle sera ouverte au public. De nombreux acteurs sont impliqués pour tester l’avenir du trafic urbain.

La première phase, dite « pré-démo », débutera au printemps. Dans ce cas, les navettes seront placées en circulation réelle pour la collecte des premières données, mais sans passagers. Après la phase de pré-démo, le service sera mis à la disposition de tous les citoyens de Turin pendant 5 mois. L’autorisation pour les tests provient d’Experimentation Italia, un projet du ministère de l’Innovation technologique et de la Transition numérique destiné aux startups, entreprises et universités, qui peut effectuer des tests dans un délai limité grâce à la dérogation temporaire à la réglementation en vigueur. « Les innovations, notamment radicales, rencontrent souvent des limites réglementaires qui ne permettent même pas l’expérimentation. Mais une innovation qui profite à la société dans son ensemble doit pouvoir être testée et, si elle fonctionne, être rendue évolutive rapidement », a expliqué le ministre Vittorio. Colao au Corriere della Sera.

Le but ultime est d’amener les navettes dans le trafic urbain réel, avec toutes les complications de l’affaire. Par exemple, l’un des tests concerne la communication avec les feux tricolores, de manière à donner la priorité au véhicule automatisé lors du franchissement d’un carrefour. On parle également d’équipements routiers utiles pour signaler les personnes vulnérables dans la rue, comme un piéton marchant sur les bandes.