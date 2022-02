Ce qui distingue les disques durs NAS

Les clés USB et les disques durs sont populaires, mais les NAS les dépassent. Le stockage réseau compact fonctionne comme un cloud pour la maison. Avec de nombreux avantages : Grands volumes de stockage, accès même en déplacement et la bonne sensation d’avoir les données physiquement dans ses quatre murs.

Contenu:

Économiser du mauvais côté ?

En matière de stockage en réseau, le paradoxe de Webbergrill entre en jeu. L’équipement de cuisine était assez cher, donc nous avons économisé sur la saucisse ! Cela signifie : Beaucoup creusent profondément dans leurs poches pour le NAS et recherchent de prétendues bonnes affaires dans les disques durs.

Dans ce cas, les disques durs de bureau au format 3,5 pouces, comme on en trouve dans la plupart des PC de bureau, sont particulièrement bon marché. Un téraoctet de stockage HDD du constructeur de la marque est disponible pour moins de 40 euros. Doubler le stockage à 2 To ne coûte que quelques euros de plus.

Le même équipement de stockage pour NAS est un peu plus cher à 50 euros (1 To) ou 60 euros (2 To) – et avec les modèles haut de gamme, il s’élève parfois à des euros à trois chiffres. Cela ressemble à de l’usure ou à un accord rapide avec des termes techniques concis. Mais les disques durs NAS offrent trois avantages spécifiques par rapport aux disques de stockage standard.

Avantage 1 : fonctionnement 24h/24 et 7j/7 et charge de travail élevée

Les disques durs de bureau ne fonctionnent que lorsque l’ordinateur est allumé. Cependant, un NAS fonctionne 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Les disques de stockage en réseau sont équipés à cet effet d’une mécanique et d’une électronique spéciales. Les fabricants indiquent la fiabilité en To/an et en MTBF.

To/an (téraoctets par an) est la charge de travail garantie par an avant qu’une panne matérielle ne devienne probable. MTBF signifie « Mean Time between Failures ». Plus ce nombre est élevé, moins l’entretien est nécessaire pour les appareils utilisés.

Les disques NAS sont conçus pour une utilisation 24h/24 et 7j/7. (Photo : Pexels / Pixabay)

Trop compliqué? Faisons-le avec deux exemples. Les disques durs de bureau ont une moyenne de 55 To/an tandis que le MTBF est totalement absent de la fiche technique. Pourquoi préciser également ? Les disques durs ne sont utilisés que pour des intervalles de travail relativement courts. L’IronWolf Pro, recommandé par le fabricant de NAS Synology, garantit 300 To/an et a un MTBF de 1,2 million d’heures avec cette charge de travail.

Avantage 2 : Contrôle de la température, faible bruit et moins de vibrations

Les ingénieurs ont installé des fonctionnalités supplémentaires pour un fonctionnement continu. Les disques NAS sont entassés dans des baies de stockage étroites. Un disque dur classique atteindrait ses limites en termes de température, de vibrations et de bruit de fond.

Les disques NAS tournent généralement à 5 400 tours par minute. Les disques durs de bureau dépassent 7 000 tr/min. Cela ressemble à un avantage pour les disques standard, mais les spécialistes du NAS ont l’avantage. Avec la vitesse inférieure, ils contrôlent l’évolution de la température et réduisent le niveau de bruit.

Des mécanismes d’amortissement spéciaux empêchent les vibrations. De cette façon, le disque dur protège contre la perte de données en cas de chocs. Les utilisateurs plus âgés peuvent connaître des histoires de disques durs défectueux dont la tête de lecture a abusé. Notre contact presse Synology a confirmé que les disques durs IronWolf annoncés ont des capteurs de vibration qui permettent au système d’accélérer les révolutions. De cette manière, la plaque empêche activement le « basculement ».

Avantage 3 : Outils et services supplémentaires

Avec une durabilité supérieure et une conception optimisée, les disques NAS sont déjà supérieurs à leurs homologues de l’ordinateur de bureau. La plupart des fabricants de lecteurs spéciaux ont également mis au point un progiciel volumineux. SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), par exemple, offre cela. Si un lecteur NAS prend en charge cette fonction, un programme surveille en permanence 20 paramètres et, si nécessaire, envoie une alerte si une panne partielle ou totale est imminente. La gestion de la santé d’IronWolf surveille même 100 paramètres.

Derrière certaines fonctionnalités se cachent de vrais services. Seagate propose un plan de récupération des données qui couvre l’obtention d’une aide professionnelle en cas de perte de données sur votre NAS.

Les disques durs NAS fournissent au système des informations indiquant si une panne est imminente. Vous pouvez facilement accéder à la surveillance sous le système QTS de QNAP.

Ce qui différencie les disques NAS les uns des autres

Les disques NAS sont suffisamment séparés des disques durs de bureau. Mais qu’est-ce qui distingue les spécialistes les uns des autres ? Tout d’abord, évidemment, l’espace de stockage. Des capacités allant de 1 To jusqu’à 20 To sont disponibles sur le marché et offrent ainsi une couverture de stockage en fonction des besoins.

Comme mentionné ci-dessus, les disques durs NAS ont également des capteurs et certains outils logiciels. Ce que le fabricant installe ou emballe dépend du modèle. Cela a non seulement un impact sur le prix – plus de fonctionnalités coûtent généralement plus cher.

Les fabricants travaillent en étroite collaboration avec un ou quelques fabricants de disques durs pour faire correspondre les disques de stockage à l’équipe NAS. Par exemple, Synology recommande les disques Seagate IronWolf, qui fonctionnent parfaitement avec les modèles DS. QNAP ne s’y engage pas, mais écrit qu’ils vérifient l’intégrité de tous les modèles de disques durs.

Mais chaque grand fabricant propose un aperçu :

SMR vs CMR – une question philosophique ?

Une fois que vous avez une vue d’ensemble, assurez-vous d’examiner les détails. Le MTBF et la charge de travail doivent être répertoriés. De plus, il parle de la transparence d’un fabricant, qu’il répertorie SMR ou CMR comme technologie d’écriture.

SMR en détail

SMR signifie Shingled Magnetic Recording et signifie que la tête d’écriture du disque dur est plus grande que la tête de lecture. Le disque dur écrit donc des données de manière superposée. Si les informations nouvellement écrites se trouvent au-dessus des informations qui ont déjà été stockées, le dispositif écrit ces pistes de données dans la prochaine section libre. S’il y a aussi des données, le jeu recommence. Il continue de pousser les données, comme un toit recouvert de bardeaux.

Les avantages du SMR incombent clairement au fabricant. Avec le même matériau, le producteur atteint une densité de données jusqu’à 25 % supérieure. Il est donc intéressant pour vous, en tant que client final, d’acheter un disque SMR, qui ne coûte que rarement plus cher que la variante CMR, dont nous parlerons dans un instant.

SMR en détail – les nouvelles données de la piste 1 (jaune et orange) prennent de la place sur la deuxième piste. Cela déplace le disque SMR sur la piste 3. (Image : Wiki Commons)

Avec SMR, les inconvénients reposent sur vous et votre NAS. Le déplacement constant des données qui se chevauchent pousserait le disque à ses limites de performances lors d’une utilisation à haute capacité. Pour éviter cela, les lecteurs SMR sont divisés en bandes/groupes. Ceci est géré par un contrôleur. Si, à un moment donné, le groupe RAID ne peut plus suivre la transmission des données, le disque peut sortir avec un défaut.

La récupération des données prend beaucoup plus de temps sur un SMR-RAID que sur un réseau CMR. Il était et est toujours important d’éviter les défauts et les problèmes de performances. Les fabricants y parviennent via un cache plus grand comme stockage intermédiaire et une piste de données séparée pour les fichiers d’échange.

En soi, les disques SMR ne sont pas mauvais pour un NAS. Cependant, ils ne conviennent que si vous créez une archive silencieuse contenant des vidéos, des documents, des images et des fichiers que vous modifiez, copiez, supprimez, ajoutez ou déplacez rarement.

CMR – variante NAS robuste

L’enregistrement magnétique conventionnel – CMR en abrégé – décrit la technologie dans laquelle le disque dur écrit des données dans des zones libres. Il n’est pas nécessaire de réécrire ou de déplacer des données. Les disques CMR sont plus rapides que leurs homologues SMR – et ces performances augmentent plus le disque écrit de données et moins il a d’espace libre.

Il n’y a pratiquement aucun inconvénient pour les utilisateurs de NAS. Cependant, le prix d’achat plus élevé par rapport aux modèles SMR plus denses peut être le facteur décisif pour l’une ou l’autre technologie.

SSD dans NAS ?

La question se pose : les SSD ne sont-ils pas de bonnes alternatives aux disques durs magnétiques ? Les prix baissent, les vitesses sont élevées, la mécanique est réduite. QNAP a répondu à nos questions : les disques durs normaux sont moins chers par téraoctet, mais les SSD sont clairement recommandés pour les serveurs rapides et les applications d’application. « Pour trouver un équilibre », nous a écrit notre contact presse, « vous devez utiliser à la fois des disques durs dans les baies de disque dur (pour le stockage principal) et des SSD dans les emplacements M.2 (pour le cache).

Gardez les yeux ouverts lors de l’achat de disques NAS

Si vous recherchez sur le net SMR vs CMR, le monde de la technologie est à l’envers. L’argument ne s’est pas seulement enflammé sur l’utilité des deux technologies. Chacun d’eux a son droit réel d’exister. C’était plutôt le comportement du constructeur Western Digital. En 2020, il a secrètement mis à niveau sa série de modèles Red de CMR vers le SMR moins cher sans communiquer publiquement le changement substantiel. Les plaques CMR sont maintenant de retour dans le portefeuille et commercialisées sous les noms Western Digital Red Plus et Western Digital Red Pro.

Western Digital répertorie la méthode de lecture et d’écriture du disque dur dans la fiche technique.

Conclusion

SMR et CMR dépendent de l’utilisation prévue et doivent être l’un des principaux critères d’achat de votre disque NAS. Les capacités, les interfaces, le cache (64 Mo suffisent) et les vitesses de transmission devraient être d’autres pierres angulaires de votre décision d’achat. Vous ne devriez pas chercher des disques durs de bureau moins chers et investir quelques euros de plus – littéralement – pour des raisons de protection des données. Votre rack NAS vous remerciera.