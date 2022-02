Les meilleurs moniteurs de jeu 1440p : début 2022

Si vous voulez un moniteur de jeu 1440p vraiment haut de gamme en 2022, l’endroit où il faut être est dans la gamme 240Hz, où les jeux à taux de rafraîchissement élevé sont très réalisables. Avoir un rafraîchissement à 240 Hz vous donne la possibilité de jouer à des jeux compétitifs comme Fortnite, Overwatch et CS:GO avec des latences très faibles et un gameplay fluide, tout en profitant de titres solo avec une résolution décente et des paramètres de qualité ultra, mais à un rafraîchissement inférieur taux. Si vous choisissez le bon produit, vous vous retrouverez avec quelque chose de très évolutif, car la puissance du GPU continue d’augmenter.

Il y a plusieurs façons d’aller dans ce segment de marché, nous allons donc commencer par le meilleur moniteur que vous puissiez obtenir.

L’Asus ROG Swift PG279QM est un moniteur IPS 1440p 240Hz de 27 pouces qui coche presque toutes les cases que vous pourriez souhaiter et qui assure des performances dans tous les domaines. C’est très rapide. En moyenne sur la plage de rafraîchissement, il s’agit du moniteur IPS 1440p le plus rapide que nous ayons testé sur la base de l’écart cumulé, qui mesure l’équilibre entre les temps de réponse et le dépassement.

Le PG279QM est si bien équilibré qu’il a un minimum d’artefacts de dépassement à tous les taux de rafraîchissement et bénéficie d’un overdrive variable pour maintenir les meilleures performances possibles à tout moment. Il a vraiment une seule expérience de mode overdrive, et j’ai été très impressionné par ses performances de mouvement globales.

L’Asus est également polyvalent car le PG279QM a des performances de couleur exceptionnelles. Il s’agit d’un moniteur à très large gamme avec une grande couverture de DCI-P3 et d’Adobe RVB, ainsi qu’un étalonnage d’usine d’élite, y compris l’un des meilleurs modes sRGB que nous ayons testés. Si vous voulez juste un moniteur qui a l’air excellent et qui fonctionne au mieux de ses capacités dès la sortie de la boîte, le PG279QM est la voie à suivre.

D’un point de vue matériel, nous n’avons rien testé de mieux, mais le luxe a un prix : à 900 $, il s’agit d’un moniteur 1440p coûteux en 2022, car nous avons vu le prix de 240 Hz baisser régulièrement au cours de la dernière année environ. . Mais si vous voulez vraiment le meilleur, vous devrez payer pour cela.

Plus d’options 240Hz plus abordables

Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus rentable, tout en offrant d’excellentes performances, il y a plusieurs façons de procéder. Pour un moniteur IPS qui ressemble le plus au PG279QM, nous vous recommandons de consulter l’Acer Predator XB273U GX. C’est 250 $ moins cher que le modèle Asus pour essentiellement le même type de panneau. Il manque certaines des fonctionnalités et performances de l’Asus – par exemple, il n’a pas d’overdrive variable – donc les performances de réponse ne sont pas aussi bonnes et l’étalonnage en usine n’est pas aussi serré ou impressionnant.

Mais si vous ne recherchez pas le meilleur dans tous les domaines, alors Acer offre un meilleur rapport qualité-prix et est ce que de nombreux acheteurs devraient considérer comme la meilleure option suivante. Je choisirais également l’Acer Predator par rapport à la plupart des autres alternatives IPS comme l’Alienware AW2721D et le Gigabyte Aorus FI27Q-X qui sont soit plus chers, soit moins performants, soit les deux.

Une autre option intéressante à considérer est le Samsung Odyssey G7. Les prix ont baissé récemment et nous l’avons vu se vendre pour aussi peu que 550 $. Le modèle VA 27 pouces 1440p 240Hz est une excellente affaire à ce prix.

La principale raison d’obtenir un Odyssey G7 est que vous voulez de la vitesse. Ce moniteur a d’excellentes performances de mouvement, il est plus rapide et légèrement plus clair que ses concurrents IPS sans problèmes VA typiques comme le maculage du niveau d’obscurité. Il a également un rapport de contraste beaucoup plus élevé avec des noirs plus profonds, un argument de vente clé et crucial si vous prévoyez de jouer à des jeux dans une pièce sombre.

Cependant, pour atteindre ces niveaux de performance élevés, il existe des compromis dans d’autres domaines. L’expérience de couleur générale n’est pas aussi bonne ou polyvalente que celle que vous obtiendrez avec un moniteur IPS. La gamme de couleurs n’est pas aussi large, les angles de vision sont pires et la courbure agressive de 1000R n’est pas idéale pour la création de contenu.

Samsung a également eu des problèmes de contrôle de la qualité autour de ces moniteurs, qui devraient être pris en compte. Mais c’est toujours un moniteur solide pour les joueurs purs.