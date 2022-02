Des fusées Falcon 9 aux véhicules Starship : voici comment Elon Musk envisage l’avenir de SpaceX

Fusées Falcon 9, vaisseaux spatiaux Starship, moteurs Raptor 2 et plus encore : c’est ce qui est ressorti lors de la dernière conférence sur l’avenir de SpaceX, la société aérospatiale d’Elon Musk.

A l’occasion de la conférence qui s’est tenue ces dernières heures, Elon Musk a présenté les futurs projets de la Space Exploration Technologies Corporation, une société aérospatiale qu’il possède, communément appelée SpaceX. La nouvelle intervient après l’incident de la tempête géothermique, qui a entraîné la destruction de 40 satellites Starlink, un projet qui vise à diffuser Internet sur Terre grâce à une constellation de dizaines de milliers d’appareils.

Or, on le sait bien, l’ambition principale d’Elon Musk est de rendre l’homme « multiplanétaire », c’est pourquoi la conférence de ces dernières heures était centrée sur les projets dédiés à l’exploration spatiale. Parmi ceux-ci figure Falcon 9, le modèle de fusée capable de revenir en toute sécurité sur Terre puis d’être réutilisé. Le milliardaire d’origine sud-africaine a déclaré que Falcon 9 reste un transporteur fiable, avec 144 lancements réussis et 106 atterrissages. Pour 2022, SpaceX prévoit un lancement par semaine, afin de garantir une masse totale adéquate de satellites et d’engins spatiaux.

C’est jusqu’à ce que Starship, un lanceur entièrement réutilisable, soit opérationnel. Starship pourra transporter 15 500 tonnes de charge utile en orbite après un an de trois lancements par semaine. Avec trois lancements par jour, il atteindra cependant 109 500 tonnes en un an, qui risquent de devenir 1 095 000 tonnes avec une flotte de dix Starships. L’élément fondamental du véhicule est Super Heavy, la grande fusée placée à la base. Ses mesures comprennent 69 mètres de hauteur et 9 mètres de diamètre pour une capacité de 3400 tonnes. Lors de la conférence, Elon Musk a confirmé les six minutes nécessaires au lancement et à la rentrée de Super Heavy. Cela permettrait théoriquement un ravitaillement toutes les heures en 30 minutes environ. Le mérite revient également aux moteurs Raptor 2, capables d’atteindre 230 tonnes de poussée par unité, contrairement aux 185 de Raptor 1. Un énorme pas en avant grâce à une simplification de la conception qui amortit les coûts et les délais. À l’avenir, nous pourrions atteindre une poussée égale à 250 tonnes pour chaque moteur.

Les satellites d’Elon Musk ont ​​touché deux fois la station spatiale chinoise

La priorité de SpaceX est le ravitaillement en orbite, indispensable pour les missions vers Mars. Pour cela, environ 3,5 tonnes d’oxygène liquide seront chargées à bord pour chaque tonne de méthane liquide pour un total d’environ 200 tonnes. Selon les prévisions les plus optimistes, il faudra attendre 2023 pour voir une opération de ravitaillement en orbite.

Lors de la conférence, place a également été donnée à des prototypes de tours de lancement SpaceX, comme celle de Boca Chica au Texas, construite en seulement 13 mois et qui utilise la rotation de la Terre pour réduire les risques pour les personnes ou les choses en cas de panne. La tour de lancement du Kennedy Space Center en Floride devrait également être opérationnelle prochainement. Probablement d’ici la fin de 2022. Enfin, il y a aussi de la place pour l’avenir : Elon Musk a évoqué les missions habitées. Starship servira notamment d’atterrisseur pour les missions Artemis sur la Lune.