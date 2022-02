Une nouvelle étude AAA révèle des failles dans certains systèmes de surveillance des pilotes

Pourquoi c’est important : Les progrès de la technologie automobile ont permis à un plus grand nombre de véhicules d’offrir aux conducteurs un système d’assistance automatisé en option. Malheureusement, certains confondent encore ces systèmes d’assistance avancés avec un système de pilote automatique entièrement fonctionnel. Une étude récente a examiné plusieurs véhicules et leurs systèmes d’assistance pour déterminer leur efficacité réelle.

Le rapport de l’Automotive Association of America (AAA) fournit des résultats de tests pour plusieurs véhicules disponibles dans le commerce avec différents systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). Les tests ont été effectués à l’aide de systèmes conformes aux exigences de conduite autonome de niveau 2 de la Society of Automotive Engineers (SAE). Selon les directives SAE, les fonctionnalités d’automatisation de niveau 2 nécessitent une supervision continue du conducteur.

L’étude a évalué deux types de surveillance ADAS. Un type, connu sous le nom de surveillance directe, utilise une caméra pour détecter les distractions ou le désengagement du conducteur. La seconde, appelée surveillance indirecte, repose uniquement sur les entrées au volant pour mesurer la distraction du conducteur. Les deux systèmes de surveillance sont conçus pour atténuer tout danger résultant du désengagement du conducteur.

L’étude a évalué le système ADAS de quatre véhicules populaires de grands fabricants. Deux véhicules, le Cadillac Escalade 2021 et le Subaru Forester 2021, utilisaient des caméras infrarouges orientées vers le conducteur pour surveiller l’engagement du conducteur. Les autres véhicules, le Hyundai Santa Fe 2021 et le Tesla Model 3 2020 avec pilote automatique, utilisaient un système de surveillance indirect au volant sans caméras. Les principales conclusions de l’étude indiquent que les systèmes de surveillance directe sont beaucoup plus capables de détecter et d’atténuer le désengagement du conducteur, avec des temps d’engagement actif jusqu’à cinq fois plus élevés que les systèmes indirects.

Malgré l’avantage évident des systèmes de surveillance directe, les données de test montrent clairement que les deux systèmes peuvent être contournés dans une certaine mesure. Greg Brannon, directeur de l’ingénierie automobile et des relations avec l’industrie chez AAA, a déclaré que « quels que soient les noms de marque ou les allégations marketing, les véhicules disponibles à l’achat aujourd’hui ne sont pas capables de se conduire eux-mêmes ». D’après l’étude d’AAA, les solutions ADAS ont encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir se détendre et faire une sieste lors d’un road trip en solo.

Crédit image : Trafic urbain par Nabeel Syed