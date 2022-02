Gran Turismo 7 transforme tout en 11 : graphismes, musique, foule, météo, tout a été reconstruit à partir de zéro

Très attendu : Gran Turismo n’est pas pour tout le monde. Certains n’aiment pas sa nature grincheuse. Certains n’aiment pas la physique difficile. Cependant, les fans de la série sont ardents et prennent le mal avec le bien (divulgation complète : je suis un grand fan). Le dernier jeu GT s’est éloigné de la formule que les joueurs adoraient, et Sony l’a remarqué. La polyphonie a repensé presque tout dans le jeu pour la PS5, et c’est fantastique. Gran Turismo est de retour et meilleur que jamais.

Gran Turismo est de retour. Sony a plongé en profondeur dans Gran Turismo 7 mercredi, et il est évident que le développeur Polyphony Digital revient à ses racines (faits marquants 4K ci-dessus). Le dernier vrai jeu GT de la série a été lancé en 2013. Gran Turismo Sport est sorti en 2017, mais c’était un écart considérable par rapport à la série.

Le sport se concentrait davantage sur le multijoueur et manquait de la profondeur des itérations précédentes. Il y avait moins de pistes, un garage dépouillé et des effets météorologiques cosmétiques qui n’affectaient pas la conduite. La partie solo a été réduite aux seuls tests de conduite, qui sont amusants mais ne sont pas l’ensemble de la GT que nous connaissons et aimons.

Le dernier State of Play de Sony s’est concentré uniquement sur Gran Turismo 7. Disons simplement que tout et plus revient à la série. Beaucoup de voitures du monde réel? Vérifier. Essayez 400 modèles, y compris les conducteurs quotidiens. Plus de cours ? Vérifier. Il compte 97 pistes réparties sur 34 sites, y compris des tracés classiques comme Autumn Ring, Deep Forest Raceway et High-Speed ​​Ring. De plus, Sony prévoit d’ajouter encore plus de pistes et de voitures dans les futures mises à jour.

Bien sûr, les essais de licence sont toujours là pour que les joueurs soient obsédés par l’obtention de ces médailles d’or. L’achat de la voiture de vos rêves ou de votre chauffeur quotidien actuel (ou proche de celui-ci) est toujours là, même s’il semble qu’il s’agira de la fête habituelle. Cependant, il semble que Polyphony ait poussé la personnalisation à un niveau supérieur. Ils ont augmenté les sélections de peinture et les décalcomanies tout en permettant aux autocollants d’être placés dans plus de positions et avec plus de précision. Le réglage est également plus approfondi que les itérations précédentes, avec plus de 60 types de pièces de rechange pour chaque voiture.

Bien sûr, l’un des plus grands atouts de Gran Turismo a été la fidélité graphique. La polyphonie a toujours essayé de repousser les limites du matériel PlayStation, et la PS5 ne fait pas exception. Les voitures, les pistes et les environnements sont aussi photoréalistes qu’ils ne l’ont jamais été, même en utilisant la mise à niveau massive de la puissance de la PS5 pour utiliser le ray tracing.

Les développeurs ont reconstruit le mode photo en ajoutant de nombreuses autres options pour capturer vos voitures encore mieux qu’un photographe professionnel ne le pourrait dans la vraie vie. Cette refonte rend le mode photo omniprésent, désormais appelé « Scapes », encore plus spectaculaire. Les joueurs ont le choix entre plus de 2 500 emplacements à travers le monde pour placer leurs voitures, offrant une vaste gamme de compositions. Il dispose également d’un mode photo de course pour capturer les moments de votre dernière bataille sur la piste.

Mais ce ne sont pas que de nouveaux graphismes brillants. Les conditions ensoleillées ou pluvieuses ne sont pas seulement un effet visuel. Polyphony a mis en œuvre une simulation météorologique avancée qui utilise des données météorologiques pour créer une météo dynamique, y compris la formation de nuages. Le moteur physique avancé de la voiture GT7 reconnaît les conditions humides, sèches, chaudes et froides et permet à la voiture de réagir de manière appropriée. Dans les courses plus longues, les joueurs peuvent avoir à s’arrêter pour échanger leurs pneus en raison d’un changement de temps. Il y a aussi un radar météorologique sur le HUD pour suivre les conditions défavorables.

Le temps est également simulé avec précision. Le soleil et la lune se lèvent et se couchent au bon endroit en fonction du lieu, de l’heure de la journée et de la date. Le moteur de jeu modélise également les étoiles et les planètes avec précision.

Comme Kazunori Yamauchi, le père de Gran Turismo, l’a déclaré dans la présentation (mât), « Le ciel au Japon changera comme au Japon, et le ciel en Californie changera comme en Californie. »

Les spectateurs sont une amélioration significative cette fois. Les foules semblent vivantes maintenant. On peut les voir en arrière-plan applaudir, se déplacer et même regarder la caméra. Regardez le time-lapse à 14h42 pour voir comment les spectateurs sont animés en arrière-plan. Ce n’est pas parfait, mais c’est mieux que toutes les tentatives précédentes pour créer une « vraie » foule.

La passion de Yamauchi pour les véhicules et la culture automobile a séduit de nombreux fans de Gran Turismo. Les passionnés de voitures et les noobs de la scène semblent aimer apprendre des faits peu connus sur les voitures qu’ils conduisent ou sur celles qu’ils aimeraient pouvoir.

Polyphony a ramené cela avec un Gran Turismo Café, où les joueurs peuvent remplir un « menu de voiture » en relevant divers défis. Parfois, les créateurs de ces voitures se présentent au café pour parler de l’histoire et du design du modèle. De plus, il y a un musée de l’automobile où les joueurs peuvent en apprendre davantage sur les différents fabricants. Même le lot de voitures où vous achetez vos véhicules contient des faits et des informations que les personnes intéressées peuvent éventuellement consulter.

D’autres améliorations telles que la musique dynamique et un mode « Music Rally » ont été ajoutées pour pimenter les choses. Il y a un nouvel accent sur la dérive, avec des courses et des essais spécifiques pour se mettre de côté. Il semble que ce sera un excellent ajout à la série.

En tant que fan de longue date, j’attends avec impatience la sortie de Gran Turismo 7 le 4 mars sur PS4 et PS5. En attendant, profitez de ces images capturées dans le jeu ci-dessous.