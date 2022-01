Comment fonctionne WeWard, l’appli qui vous paie quand vous marchez

Marcher, redécouvrir les lieux où l’on vit et gagner de l’argent : voici tous les détails sur WeWard, l’application qui conquiert les utilisateurs italiens, avec plus de 700 000 téléchargements en quelques jours.

WeWard est une application qui depuis sa sortie sur l’App Store et Google Play en 2019 a rencontré un large succès en France, en Espagne et en Belgique. Ces dernières semaines, il a enfin fait ses débuts également en Italie, devenant immédiatement un phénomène téléchargé par plus de 700 000 personnes en quelques jours. D’où vient ce succès ? Tout simplement, WeWard paie l’utilisateur en fonction de sa marche quotidienne. L’application est divisée en différents défis sportifs, mais les trois principaux concernent :

1 500 marches – 1 quartier

3 000 marches – 3 quartiers

20 000 marches – 25e quartier

Pour un gain effectif sur WeWard il est conseillé d’atteindre entre 10 000 et 20 000 pas par jour. Une fois le défi terminé, il vous suffit d’appuyer sur « valider mes pas » pour obtenir le petit prix en argent. En fait, nous ne parlons pas de gros gains : en marchant à pleine capacité chaque jour, vous pouvez accumuler environ 4 euros par mois, qui peuvent être chargés sur votre compte ou reçus sous forme de réductions et de cartes-cadeaux. Il est également possible de reverser le montant à des associations caritatives soutenues par l’application. Pour obtenir des revenus supplémentaires, vous pouvez également inviter des amis à utiliser WeWard et interagir avec les publicités et les sondages contenus dans l’application, qui représentent la source de revenus pour l’équipe de développement du même nom, car WeWard est une application gratuite. La récompense en espèces ne doit pas être comprise comme une source de revenus, mais comme une incitation à acquérir un mode de vie correct contre un mode de vie sédentaire. Les données montrent que 24 % de marche en plus est possible avec l’application. Un autre objectif est la redécouverte des lieux où nous vivons.

Pour ceux qui veulent essayer de commencer une vie saine en gagnant, nous pouvons télécharger WeWard sur les appareils iOS et Android. Suite au téléchargement, il est nécessaire de libérer vos données pour créer un profil (qui est maintenant commun à toutes les applications). Une autre précision importante à apporter est que WeWard fonctionne en arrière-plan, donc cela affecte la durée de vie de la batterie du smartphone. Enfin, l’application est entièrement traduite en italien.