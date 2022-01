Windows, Office et le cloud conduisent Microsoft au deuxième trimestre de l’exercice 22

Microsoft a publié les résultats correspondant au deuxième trimestre de l’exercice 2022 (c’est-à-dire les mois d’octobre, novembre et décembre 2021). Les données sont bien meilleures que ce que les analystes et Microsoft lui-même avaient prédit, atteignant des revenus de 51,7 milliards de dollars, 20% de plus qu’à la même période de 2020. Le bénéfice est de 18,8 milliards.

La croissance de la division « More Personal Computing », qui comprend les licences Windows, Surface, Xbox et Bing, est particulièrement pertinente. Ici, Microsoft rapporte un bénéfice de 17 470 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport à la même période de 2020.

Microsoft croît plus que prévu

En décomposant les différents membres de cette division, voici la croissance enregistrée par ses bénéfices (par rapport à l’année précédente) :

FEO Windows : 25 %

Produits Windows commerciaux et services cloud : 13/14 %.

Superficie : 8 %.

Contenu et services Xbox : 10 %.

Publicité et actualités sur le Réseau de Recherche : 32 %.

L’impact de Windows 11

Il y a plusieurs choses à commenter ici. Le premier est lié à la croissance importante de la section « Windows OEM », évidemment liée à la campagne de lancement de Windows 11. Ces 25% sont tirés par les ventes d’appareils au dernier trimestre 2022, dont un grand nombre sont venus avec Windows 11 sous leurs bras.

Surface et Xbox continuent d’augmenter

Microsoft Surface, quant à lui, a connu une hausse inattendue de 8 %. Nous disons inattendu car Microsoft lui-même prévoyait une légère baisse de cette section en octobre en raison d’un manque de fournitures. Ceux de Redmond affirment que ces avantages sont principalement tirés par le Surface Laptop.

La croissance de la Xbox et des services associés a été de 10 %, influencée par les problèmes d’approvisionnement mondiaux. Les ventes de Game Pass et de matériel sont en très bonne santé et il semble que Microsoft soit mieux positionné que jamais dans la « guerre des jeux ».

Les bénéfices publicitaires augmentent à un rythme rapide

On ne peut s’empêcher de parler de la croissance spectaculaire de 32 % de la section « Search advertising and news ». Cette section provient d’une croissance dans des chiffres similaires (voire un peu plus élevés) au cours des deux périodes précédentes, plus précisément depuis les mois d’avril, mai et juin 2021.

Ici, l’influence positive de l’introduction du widget « Actualités et centres d’intérêt » dans Windows 10, ainsi que de la section Widgets dans Windows 11 (qui remplit une fonction similaire), semble claire. De plus, le succès du nouveau Microsoft Edge, avec Bing comme moteur de recherche par défaut, contribue également à cette croissance.

Microsoft 365 n’a pas de plafond

Enfin, la section « Windows Commercial Products », dont Microsoft 365 fait partie, a connu une augmentation significative de 14 %. Le nombre d’abonnés mensuels à Microsoft 365, qui est passé à 56,4 millions, soit une augmentation de 20 % par rapport à l’année dernière, a été particulièrement bon.