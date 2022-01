Microsoft Teams compte déjà plus de 270 millions d’utilisateurs par mois

Hier, Microsoft a annoncé ses résultats trimestriels et cela nous laisse toujours les données les plus intéressantes. Compris entre autres choses que Teams compte plus de 270 millions d’utilisateurs mensuels actifs. Le service Microsoft a réussi à intégrer 20 millions de personnes supplémentaires au second semestre 2021. Cela représente une croissance importante et que Teams est là pour rester.

Microsoft Teams compte déjà 270 millions d’utilisateurs actifs

Certaines personnes ont indiqué à la fin de l’année dernière que l’utilisation de Teams était en baisse. Cela est dû en partie à la loi des grands nombres. Mais la décision de Microsoft l’année dernière de changer la façon dont il divulgue publiquement ses chiffres d’utilisation de Teams, des utilisateurs actifs quotidiens aux utilisateurs actifs mensuels, a suggéré à certains observateurs de l’entreprise que le ralentissement de la croissance pourrait être la raison du changement de métrique.

Le géant de Redmond cherche depuis longtemps à sortir de sa zone de confort et à faire grandir Teams dans les zones de consommation. Rappelons qu’il a intégré un bouton de chat Teams dans la barre des tâches de Windows 11 dans l’espoir que davantage de personnes essaieront les capacités de consommation de Teams. Il a également inclus une nouvelle version autonome de Teams Essentials pour les petites et moyennes entreprises.

Il est clair que Microsoft veut parier sur Teams dans de nouveaux domaines et le secteur le plus désirable est le secteur de la consommation. Peut-être que le géant de Redmond nous surprendra en essayant d’apporter son application de messagerie au secteur du jeu et de concurrencer Discord. Quoi qu’il en soit, cette application a des chiffres surprenants et nous espérons qu’elle continuera de croître, mais en récupérant l’agilité de l’application. Il est essentiel pour les gens que l’application se déplace rapidement et sans aucun type de problème, plutôt que d’offrir un nombre infini d’options qui ne sont pas toujours utilisées.