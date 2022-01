Comment refroidir un ordinateur portable en surchauffe ?

Support Ordinateur Portable, Support Ordinateur Réglable, Support Multi-angle Pliable en Aluminium avec Ventilation pour Bureau, Compatible avec Tablette Ordinateur Portable 10-17in, argent

【Robuste et stable】 Il y a des coussinets en silicone sur le haut et le bas du support, protègent l'ordinateur contre les rayures et les glissements. Il est fabriqué en alliage d'aluminium de qualité qui peut supporter jusqu'à 13 lb (6 kg) mais ne vous inquiétez pas de l'oscillation, pour assurer la stabilité du produit même lors de la frappe. 【Elévateur ergonomique】 La conception de type Z est idéale pour régler une hauteur idéale pour la frappe et d'autres projets. Il est conçu pour améliorer efficacement la posture assise afin de soulager les douleurs musculaires, cervicales, dorsales et oculaires. Tout autour de la conception de cette unité est orientée vers l'amélioration de la productivité et du confort de l'utilisateur. 【Économies d'espace】 Notre support pour ordinateur portable peut littéralement renvoyer l'espace perdu sur votre bureau. La rainure de stockage conçue unique dans le panneau inférieur peut être utilisée pour rassembler des accessoires tels que téléphone portable, disque U, souris sans fil, stylo, gomme. Gardez tout en ordre. En outre, il est pliable pour un rangement pratique et conçu avec un trou de poignée pour un transport facile. 【Design Conception spéciale】 Le matériau en alliage d'aluminium spécialement traité semble soigné et délicat, facile à nettoyer, antirouille et anti-rayures. L'alliage à conduction thermique et la conception de ventilation creuse fonctionnent ensemble pour refroidir votre ordinateur et éviter la surchauffe. 【Largement compatible】 Il est largement compatible avec Apple MacBook 12/13, MacBook Pro 13/15/2018/2017/2016, MacBook Air, Powerbook, Ipad et 12 "à 17" Asus, Sony, Dell, HP, Toshiba, Lenovo et d'autres modèles d'ordinateurs portables et de tablettes (Chromebooks).