Avec la fibre 5 Gbit/s, Iliad envahit aussi la maison pour 15,99 euros par mois

Iliad débarque sur le secteur de la fibre avec une offre à 15,99 euros par mois (pour ceux qui sont déjà clients mobiles) et une connexion en téléchargement à 5 Gbit/s.

Plus que des smartphones : Iliad débarque également sur le secteur de la connexion internet à domicile avec une proposition basée sur la fibre qui, notamment pour les clients existants, devient très intéressante par rapport à la concurrence. Avec un débit descendant de 5 Gbit/s et un débit montant de 700 Mbit/s, la proposition de l’opérateur low cost se positionne sur une gamme premium par rapport à l’offre actuelle en Italie, tout en conservant des prix compétitifs qui ont caractérisé son arrivée dans le mobile. secteur : 15,99 euros par mois pour la fibre domestique.

Un coût qui est cependant dédié exclusivement à ceux qui sont déjà clients d’Iliad sur leurs smartphones, c’est-à-dire les 8,5 millions d’utilisateurs que compte aujourd’hui l’opérateur en Italie. Pour eux, le service fibre 100% FTTH a un coût décidément intéressant, qui le reste (surtout si l’on considère le débit) en partie pour tous les autres utilisateurs : ceux qui ne sont pas clients Iliad peuvent accéder à l’offre fibre pour 23,99 euros par mois, avec une majoration de 8 euros par rapport au prix remisé. Le coût, explique l’entreprise, est garanti pour toujours et sans coûts cachés ni contraintes de durée.

Le prix comprend également l’Iliadbox, le routeur nécessaire pour se connecter à l’infrastructure de l’opérateur low cost. De plus, pour ceux qui en ont besoin, un répéteur WiFi est également disponible au prix de 1,99 € par mois pour étendre la couverture du réseau même dans les grandes maisons. Evidemment dans ce cas vous pouvez aussi utiliser une solution tierce à acheter une fois et non en prêt comme dans le cas d’Iliad. La nouvelle offre est disponible à partir d’aujourd’hui « pour 7,4 millions de familles en Italie ». Comme prévu, la limite à l’heure actuelle est la couverture, encore partielle et peu généralisée comme dans le cas des opérateurs traditionnels.