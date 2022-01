Le keynote d’Intel au CES 2022 commence à 10h PT / 13h HE, voici à quoi s’attendre et comment regarder

Pourquoi c’est important : AMD et Nvidia ne seront pas les seuls à attirer l’attention sur leur GPU révèle aujourd’hui ; selon toute vraisemblance, Intel annoncera plus de détails sur les prochaines cartes graphiques Arc Alchemist de la société. Vous pouvez découvrir tous les détails lorsque la diffusion en direct commence à 10h PT / 13h HE.

Une grande partie de l’événement d’Intel se concentrera sans aucun doute sur les versions mobiles d’Alder Lake – Alder Lake-P et Alder Lake-M – qui seront probablement confrontées aux processeurs d’ordinateurs portables Ryzen 6000 qu’AMD devrait révéler lors de la diffusion en direct de son produit.

Un autre produit d’Alder Lake devrait être les versions non K des processeurs de bureau Alder Lake-S de la société. Asus et Colorful ont exposé certaines des spécifications des puces à l’avance la semaine dernière, semblant confirmer les rumeurs selon lesquelles le Core i5-12600 et les versions inférieures manqueront des cœurs d’efficacité de la série 12e génération. Nous avons également vu des rapports affirmant que le refroidisseur d’origine RM1 repensé (ci-dessous) fourni avec certains des processeurs est étonnamment capable. Ceux qui achètent un processeur i9, quant à eux, obtiendront le plus grand refroidisseur RH1.

De plus, Intel est sur le point de révéler les chipsets grand public de la série 600 pour Alder Lake, y compris les B660, H670 et H610, offrant aux utilisateurs des options au-delà des cartes mères phares et coûteuses Z690.

Mais la chose que la plupart des joueurs sont intéressés à voir est Arc Alchemist. Nous avons entendu dire que les cartes graphiques d’Intel ont été repoussées d’une date de lancement prévue en janvier à mars 2022 et qu’elles se présenteront sous la forme de trois GPU de bureau discrets et de cinq GPU pour ordinateurs portables.

Les produits de bureau Arc Alchemist comprendront l’Intel Xe HPG 512 EU (16 Go de VRAM, 4096 ALU, bus mémoire 256 bits, 225 W TGP), le 384 EU (jusqu’à 12 Go de VRAM, 3072 ALU, bus mémoire 192 bits, ~ 200 W TGP) et le 128 EU (6 Go de VRAM, 1024 ALU, bus mémoire 96 bits, 75 W TGP). Les cartes semblent prêtes à concurrencer les offres Nvidia allant de la GTX 1650 / 1650 Super jusqu’à la RTX 3070 / RTX 3070 Ti.

La gamme d’ordinateurs portables Arc Alchemist devrait consister en des versions légèrement réduites des cartes de bureau, la consommation d’énergie inférieure étant la principale différence entre les deux.

Intel diffuse son événement sur le site Web de la salle de presse et la chaîne YouTube de la société. Il n’a pas encore ajouté le livestream, mais nous l’intégrerons ici dès qu’il arrivera.