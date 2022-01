Sondage Steam de décembre : AMD perd du terrain face à Intel pour la première fois depuis des mois, RTX 3060 réalise les plus gros gains

Vue d’ensemble : la majeure partie du cycle d’actualités technologiques est axée sur le CES 2022 en ce moment, naturellement, mais le début d’un nouveau mois marque une autre occasion : les derniers résultats de l’enquête Steam Hardware and Software. Décembre a été un mois exceptionnel pour la gamme Ampere de Nvidia, la RTX 3060 gagnant plus d’utilisateurs que toute autre carte, tandis que la variante Ti et la RTX 3070 ont également enregistré des gains importants. Nous avons également constaté une rare baisse de la part des processeurs pour AMD, ce qui pourrait s’expliquer par la popularité dont jouissent actuellement les derniers processeurs Intel Alder Lake.

En décembre, le nombre de participants à l’enquête avec un RTX 3060 dans leur PC a augmenté de 0,57%, plus que tout autre GPU de la liste. La version Ti de cette carte a augmenté de 0,30%, tandis que la RTX 3070 a enregistré des gains de 14%. Il semble que certaines personnes pouvez trouver/acheter les cartes graphiques les plus récentes de Nvidia, bien qu’ils puissent les acheter sur eBay.

Quant à AMD, la Radeon RX 6700 reste la seule carte RDNA 2 sur la liste principale des GPU. On le trouve dans 0,19% des PC des participants, ce qui est en fait en baisse de 0,01% d’un mois à l’autre.

L’augmentation du nombre d’utilisateurs de la série RTX 3000 signifie que la RTX 3060 est désormais la 12e carte la plus populaire de la liste avec une part de 1,87%, tandis que la RTX 3070 (1,94%) reste le premier produit Ampere à la 11e place. La GTX 1060 reste en position de numéro un, mais la quatrième RTX 2060, qui était en hausse de 0,40% le mois dernier, continue de faire de grands progrès.

La section des transformateurs de l’enquête a connu un changement de tendance en décembre. Après avoir vu sa part d’utilisateurs augmenter chaque mois depuis août, AMD a chuté de 0,82% au cours des quatre dernières semaines. Serait-ce l’effet Alder Lake ? Les derniers processeurs d’Intel ont reçu de nombreuses critiques élogieuses, et ils figuraient probablement sur les listes de souhaits de Noël de nombreux fans de PC.

Ailleurs, Windows 11 a continué de prendre la tête de Windows 10 dans la section des systèmes d’exploitation, augmentant sa part de 1,87% à 10,15%. La quête Oculus a consolidé sa position dominante en haut du classement des casques VR avec un gain de 3,30 %, et la plupart des utilisateurs ont 8 Go de VRAM dans leurs cartes graphiques.

Intel, Nvidia et AMD organisent tous leurs événements respectifs CES 2022 aujourd’hui, où nous nous attendons à voir de nouveaux processeurs et GPU annoncés qui pourraient bouleverser l’enquête Steam au cours des prochains mois. Mais en ce moment, c’est Intel et Nvidia qui sourient.