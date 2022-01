Le Galaxy S21 FE 5G à 699 $ de Samsung brouille la frontière entre les téléphones de milieu de gamme et les téléphones phares

Point de vue de l’éditeur : la version Samsung axée sur les fans du produit phare de la série Galaxy S lui donne une autre excuse pour se lancer sur un marché déjà saturé créé par l’entreprise. Néanmoins, les 10 millions d’unités S20 FE qu’il a vendues en un peu plus d’un an depuis la sortie du téléphone au quatrième trimestre 2020 signifient que la stratégie fonctionne, et nous pouvons nous attendre à ce que cette variante se poursuive dans un avenir prévisible.

La deuxième tentative de Samsung de bricoler avec le dernier modèle de la série Galaxy S a pris quelques mois supplémentaires cette fois-ci, se lançant au début de 2022 lorsque des rumeurs sur le prochain S22 Ultra ont déjà commencé à faire surface. Cette variante axée sur les fans du S21 ordinaire contient des spécifications et un design presque identiques, mais les enveloppe sous de nouvelles finitions de couleur à un prix de départ inférieur de 699 $.

Avec un profil global légèrement plus grand, le S21 FE 5G est livré avec un écran AMOLED de 6,4 pouces plus grand (contre 6,2 pouces sur le S21) avec une résolution identique de 2 400 x 1 080 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est alimenté par la même puce SD 888 5G, bien qu’apparié à 6 Go/128 Go de RAM (par rapport au combo 8 Go/128 Go du S21) sur le modèle de base.

Une autre légère dégradation est le téléobjectif 8MP de l’édition Fan dans sa matrice à trois caméras, qui remplace le capteur 64MP du S21 ordinaire. La caméra frontale, cependant, a été augmentée de 10MP à une unité 32MP.

Ce que les fans de Samsung sont plus susceptibles de remarquer, cependant, c’est le manque d’extension microSD. Samsung a complètement abandonné cette fonctionnalité avec la série S21, mais une version axée sur les fans aurait idéalement dû la ramener. Néanmoins, la plus grosse batterie de 4 500 mAh du S21 FE, Android 12 avec One UI 4 prêt à l’emploi et le même design raffiné que le produit phare standard sont certainement des points positifs.

Les autres fonctionnalités reportées incluent la protection NFC, IP68 et un lecteur optique d’empreintes digitales. Samsung lance le S21 FE 5G le 11 janvier dans les finitions Olive, Lavender, White et Graphite.