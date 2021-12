Windows 11 (Build 22509) : Quoi de neuf et comment le télécharger

Après une semaine de pause à l’occasion de Thanksgiving aux Etats-Unis, nous revoilà avec un nouveau build sur la Dev channel. Il s’accompagne également d’une nouveauté très demandée par les utilisateurs que nous allons commencer à tester sur la Dev channel. surprise cette construction 22509.

Hé les gens ! Nous avons une nouvelle construction pour #WindowsInsiders dans le canal de développement. Découvrez Build 22509 et tous les détails ici : https://t.co/K7BpkOUlIa# Windows11 #AreYouFlightingYet pic.twitter.com/g2q7vcJSdb – Windows Insider (@windowsinsider) 1er décembre 2021

Quoi de neuf dans la version 22509

Naviguer sur le Web avec Microsoft Edge avec Narrator est devenu plus facile

Ils ont travaillé sur un certain nombre d’améliorations de la navigation Web avec Microsoft Edge et Narrator. Plus précisément, la saisie dans les champs d’édition devrait désormais être plus rapide, la navigation sur le Web fournit des informations plus utiles. Enfin, nous aurons une expérience de navigation plus cohérente avec Narrator.

Ils ont facilité la saisie dans les champs d’édition, tels que la barre d’adresse. Plus précisément, si nous appuyons sur Ctrl + L pour accéder à la barre d’adresse, nous pouvons immédiatement commencer à taper. Le mode de balayage s’éteindra plus tôt.

Cette amélioration sera également utile lors du remplissage des champs du formulaire, par exemple en écrivant notre nom et notre adresse dans différentes zones d’édition. En plus de faciliter la saisie dans les champs d’édition, ils ont également facilité la suppression dans les champs d’édition. Le narrateur lira désormais le caractère à la position du curseur après qu’un caractère a été supprimé. En d’autres termes, si le curseur se trouve sur le « h » dans « bonjour » et que vous appuyez sur supprimer, le Narrateur dira « e ».

Changements et améliorations dans la version 22509

À partir de cette version, nous pouvons cliquer avec le bouton droit sur Démarrer pour accéder rapidement aux paramètres de démarrage et choisir l’option de mise en page « Plus d’épingles » ou « Plus de recommandations » pour afficher une rangée supplémentaire d’épingles ou de recommandations, respectivement.

Désormais, lorsque nous connectons un moniteur secondaire, l’horloge et la date seront désormais également affichées sur la barre des tâches du ou des moniteurs secondaires afin qu’elles puissent être visualisées. [Están comenzando a implementar este cambio, por lo que aún no está disponible para todos los Insiders, ya que quieren monitorear los comentarios y ver cómo funciona antes de enviarlo a todos.]

Pour les applications qui envoient des notifications d’appel, de rappel ou d’alarme qui tirent parti des notifications Windows dans le système d’exploitation, 3 notifications de haute priorité seront désormais affichées comme empilées et affichées en même temps. Cela signifie qu’à tout moment, nous pouvons voir jusqu’à 4 notifications en même temps : 3 notifications de haute priorité et une notification de priorité normale. [Están comenzando a implementar este cambio, por lo que aún no está disponible para todos los Insiders, ya que quieren monitorear los comentarios y ver cómo funciona antes de enviarlo a todos.]

Dans le cadre de vos efforts continus pour incorporer les paramètres du Panneau de configuration dans l’application Paramètres : Les paramètres de partage avancés (tels que la découverte de réseau, le partage de fichiers et d’imprimantes et le partage de dossiers publics) ont été déplacés vers une nouvelle page dans l’application Paramètres sous Paramètres réseau avancés. Ils ont apporté quelques mises à jour aux pages spécifiques à l’appareil sous Imprimantes et scanners dans Paramètres pour afficher plus d’informations sur notre imprimante ou scanner directement sous Paramètres lorsqu’ils sont disponibles. Certains des points d’entrée pour les paramètres de réseau et de périphérique dans le Panneau de configuration seront désormais redirigés vers les pages correspondantes dans Paramètres.

Une nouvelle option a été ajoutée à la page Applications installées dans Paramètres pour trier la liste par nom (Z à A) et l’ancienne option a été mise à jour en conséquence « Alphabétiquement » de sorte qu’il s’appelle maintenant Nom (A à Z).

Maintenant, il se souviendra si nous activons Bluetooth ou Wi-Fi pendant que nous sommes en mode avion. La prochaine fois que nous utiliserons le mode avion, les réseaux refléteront nos préférences et resteront allumés afin qu’il soit plus facile de continuer à écouter les écouteurs et de rester connecté pendant le voyage.

Windows Sandbox prend désormais en charge le redémarrage dans notre environnement virtualisé (par exemple, si nous avons cliqué sur l’option Redémarrer sur le bouton d’alimentation sur Démarrer).

Build 22509 correctifs

Barre des tâches

Les icônes Accueil, Recherche, Vue des tâches, Widgets et Conversation dans la barre des tâches ne devraient plus être volumineuses lorsque l’échelle du système est définie sur 125 %.

L’appui sur la touche Windows plus (le numéro correspondant à la position d’une icône d’application sur la barre des tâches) devrait maintenant faire défiler les fenêtres de l’application si nous appuyons plusieurs fois sur le numéro au lieu de s’arrêter à la dernière fenêtre.

Lorsque le focus du Narrateur est défini sur le bouton Affichage des tâches et que l’icône déroulante Bureaux apparaît, le Narrateur vous informe désormais sur les bureaux.

Correction d’un problème dans Explorer.exe que certains Insiders rencontraient dans les versions récentes liées à la mise à jour des notifications de la barre des tâches.

Entrée

L’écriture manuscrite devrait fonctionner à nouveau maintenant lorsque la langue est définie sur le chinois.

Atténué un problème lié à la souris qui provoquait parfois une vérification des bogues par certains initiés pendant l’hibernation dans les versions récentes (ce qui donnait l’impression que l’ordinateur avait redémarré).

Les candidats IME simplifié chinois ont été personnalisés pour être alignés au centre avec la hauteur de la fenêtre du candidat.

Correction de l’invocation du clavier tactile dans PowerShell, cela devrait donc fonctionner maintenant.

les fenêtres

Passer d’un bureau à l’autre dans la vue des tâches n’entraînera plus la réduction inattendue des miniatures et de la zone de contenu affichées.

CompactOverlay devrait fonctionner à nouveau dans cette version (c’est-à-dire l’option que certaines applications utilisent pour créer une petite fenêtre toujours au-dessus).

Correction d’un problème qui provoquait parfois le plantage d’Explorer.exe lors de la fermeture d’un pool d’applications de 3 fenêtres ou plus dans la vue des tâches.

L’animation de rotation inattendue lorsque vous cliquez sur un coin du bouton Nouveau bureau a été supprimée.

Un ajustement a été apporté pour résoudre un problème sous-jacent qui provoquait l’animation du menu contextuel vers la souris au lieu d’un zoom arrière lors d’un clic droit sur un bureau dans la vue des tâches.

Correction d’un problème DWM à fort impact dans les versions récentes.

Réglage

Correction de la superposition de texte pour certaines langues sur la page Applications installées dans Paramètres.

Cliquer sur le bouton Désinstaller lors de l’utilisation de la page Applications installées dans la vue en grille affichera une boîte de dialogue de confirmation.

Le nouveau ms-settings : Installed-apps URI a été modifié pour devenir ms-settings : appsfeatures, pour traiter les scénarios dans lesquels les liens existants s’attendent à ce que ces derniers mènent à la liste des applications installées, par exemple lors de la sélection de l’option Paramètres de l’application après le droit- en cliquant sur une application UWP dans le menu Démarrer.

Autres

Correction d’un problème qui faisait que certains initiés voyaient l’erreur 0x8007001f lorsqu’ils tentaient de mettre à jour les versions récentes à partir du canal de développement.

Correction d’un problème empêchant certains ordinateurs d’installer de nouvelles versions ou d’autres mises à jour avec un code d’erreur de 0x80070002.

Résolution d’un problème qui entraînait la restauration de certains appareils avec le code d’erreur 0xc1900101 0x4001c lors de l’installation de nouvelles versions.

Correction d’un problème qui entraînait la perte de la connexion Wi-Fi après la sortie du mode veille.

Bogues connus

général

Les utilisateurs effectuant une mise à niveau à partir des builds 22000.xxx, ou antérieures, vers des builds plus récentes à partir du canal de développement utilisant la dernière ISO du canal de développement, peuvent recevoir le message d’avertissement suivant : La version que vous essayez d’installer est signée. Pour continuer l’installation, activez la signature. Si nous recevons ce message, appuyez sur le bouton Activer, redémarrez l’ordinateur et réessayez la mise à jour.

Début

Dans certains cas, vous ne pourrez pas saisir de texte lors de l’utilisation de Démarrer la recherche dans la barre des tâches. Si cela vous arrive, appuyez sur WIN + R pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter, puis fermez-la.

Barre des tâches

La barre des tâches clignotera parfois lors du basculement entre les différentes méthodes de saisie.

Recherche

Après avoir cliqué sur l’icône Rechercher dans la barre des tâches, le panneau Rechercher peut ne pas s’ouvrir. Si cela se produit, redémarrez le processus de « Windows Explorer » et rouvrez le panneau de recherche.