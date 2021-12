Microsoft Teams Essentials arrive, une version conçue pour les PME

Les versions Teams commencent à ressembler à des versions Windows, de plus en plus de versions prolifèrent pour couvrir toutes sortes de besoins. L’objectif est que Microsoft Teams Essentials offre des fonctionnalités de base aux petites entreprises sans avoir besoin d’acheter un package Microsoft 365. Voyons les différences qu’il offre et comment il se positionne par rapport à Slack et Zoom.

Microsoft Teams Essentials, axé sur les réunions et les appels vidéo

Cette nouvelle version de Teams veut concurrencer Zoom et élimine les canaux pour se concentrer sur les réunions et les appels vidéo. Avec cela, une interface beaucoup plus simplifiée est proposée aux utilisateurs qui ne cherchent qu’à se démarquer. Ainsi, il offre également une alternative simple qui n’alerte pas les autorités.

« C’est la première offre Microsoft Teams autonome conçue spécifiquement pour les petites entreprises »explique Jared Spataro, responsable de Microsoft 365. « Il rassemble des fonctionnalités dont les petites entreprises ont besoin pour travailler avec leurs clients, notamment des appels vidéo de groupe illimités jusqu’à 30 heures, une discussion de groupe, le partage de fichiers et un calendrier.

Microsoft Teams Essentials comble le vide pour les petites entreprises qui existe depuis le lancement de Teams il y a près de cinq ans. Jusqu’à présent, les petites entreprises devaient choisir le forfait Microsoft 365 Business Basic, au prix de 5 $ par utilisateur et par mois et atteignant 6 $ en mars, ou des concurrents comme Zoom, Slack, Google Workspace, etc.

Les différences entre les plans Microsoft Teams Essentials et Microsoft 365 Business Basic sont principalement basées sur la fonctionnalité Teams et le stockage cloud. Essentials n’offre que 10 Go de stockage OneDrive, contre 1 To disponible dans Business Basic. Essentials manque également de fonctionnalités d’enregistrement de réunions et de transcriptions, de traduction en temps réel, de salles de réunion et d’intégration de tableau blanc.

Teams Essentials supprime la fonctionnalité des équipes et des canaux de Teams. Il s’adresse davantage aux entreprises qui dépendent d’applications comme Teams ou Zoom pour les appels vidéo et les réunions. D’autre part, le chat privé et de groupe continue de fonctionner dans Microsoft Teams Essentials.

Teams Essentials, une excellente alternative à Zoom et Workspace

Le zoom est l’objectif principal de Microsoft avec cette nouvelle version. De toute évidence, Teams cherche à rivaliser avec Zoom et Workspace de Google. Le géant de Redmond souhaite proposer des alternatives aux solutions de ses concurrents et Essentials est le dernier d’entre eux :

« La pandémie et l’accélération de l’utilisation des appels vidéo et des outils virtuels ont changé du jour au lendemain »explique Nicole Herskowitz, directrice générale de Microsoft Teams, dans une interview avec Le bord. « Nous voyons beaucoup de petites entreprises en ce moment dire : « Quel est mon futur modèle ? » Ils sont presque en train de repenser plus largement, et beaucoup d’entre eux ont rapidement choisi des outils pour rester à flot, et maintenant ils définissent leur stratégie à long terme pour mieux interagir avec les clients, avec les employés.

Microsoft voit une opportunité idéale pour attirer les petites entreprises qui ont besoin de nombreux outils pour couvrir diverses fonctions. Si vous faites partie d’une petite entreprise, envisagez d’utiliser Zoom pour les appels vidéo, Slack pour les discussions de groupe et Google Workspace pour les e-mails et le calendrier. Cela ne semble pas être une solution parfaite en raison de sa complexité et Teams Essentials vient résoudre le dilemme.