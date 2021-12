Respawn retire le jeu Titanfall original des étagères des magasins numériques

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Respawn a annoncé via Twitter qu’il arrêtait aujourd’hui les ventes numériques du premier jeu Titanfall. La radiation intervient des mois après celle-ci et les autres jeux de Respawn ont subi des cyberattaques ainsi que des accusations que Respawn avait abandonné son premier jeu.

Mercredi, Respawn confirmé il supprime immédiatement Titanfall des vitrines numériques, bien qu’il reste sur les services d’abonnement jusqu’au 1er mars 2022. Respawn a toujours l’intention de garder les serveurs du jeu en ligne indéfiniment, afin que quiconque possède déjà le premier Titanfall puisse continuer à jouer.

Le jeu est déjà absent du Xbox Store et n’est disponible que via Game Pass ou EA Play. Sa page produit a également disparu de la boutique Origin d’EA. Cependant, la version PC est toujours en vente sur les sites Web de clés de CD, et il existe toujours des disques Xbox physiques d’occasion, bien sûr.

Au cours de l’été, des pirates ont repris les listes de lecture et les notifications du jeu le plus récent de Respawn, Apex Legends, pour attirer l’attention sur leur plainte selon laquelle le Titanfall original avait été rendu injouable. Ils se sont plaints que des pirates avaient rempli les halls de Titanfall de robots, empêchant quiconque de jouer réellement. Ceux qui ont forcé le message « Save Titanfall » dans Apex Legends ont qualifié la vente continue de Titanfall « d’acte de fraude ».

Respawn a lancé le Titanfall original en 2014 en tant que jeu multijoueur uniquement qui était le premier jeu de tir exclusif phare de l’ère Xbox One pour les plates-formes de Microsoft (il est également sorti sur Xbox 360 et PC). Il a été suivi par Titanfall 2 en 2016, qui reste en vente sur Xbox, PC et PlayStation.