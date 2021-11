Comment récupérer le glisser-déposer dans Windows 11

L’une des fonctionnalités perdues lors du développement de Windows 11 est l’option glisser-déposer sur la barre des tâches. Cette fonction consistait à pouvoir faire glisser des fichiers vers des programmes qui n’étaient pas ouverts, simplement en faisant glisser le fichier vers l’icône de la barre des tâches. Cette fonctionnalité existait depuis Windows 7, mais lors du développement de Windows 11, l’option n’était plus disponible.

Microsoft a promis qu’ils ramèneraient l’option dans les futures mises à jour, mais entre-temps, différentes options sont apparues pour ramener l’option. L’un d’eux consiste à restaurer l’ancienne barre des tâches de Windows 10, mais cela n’en vaut pas la peine. Mais un petit développeur a créé un petit outil qui récupère l’option perdue, sans avoir à appliquer ce qui précède.

Pourquoi cette fonctionnalité est-elle perdue dans Windows 11 ?

De nombreux médias ont rapporté que Microsoft a supprimé cette fonction pour des raisons inconnues, mais qu’à l’avenir, ils l’intégreront à nouveau à la demande générale. Mais ce n’est pas vraiment le cas, puisque Microsoft n’a à aucun moment eu l’intention de supprimer cette fonction (entre autres) de la barre des tâches. Tout cela a une petite histoire.

Comme vous pouvez vous y attendre, la nouvelle barre des tâches n’est pas si « nouvelle ». Il s’agit de la barre des tâches de Windows 10X, un système d’exploitation Microsoft basé sur Windows Core OS qui a été annulé début 2021 au profit de Windows 11. L’équipe Windows a souhaité moderniser l’apparence de Windows en un temps record et a choisi de réutiliser une partie du développement du shell Windows 10X. .

C’est donc là que le problème se pose : la barre des tâches de Windows 10X manquait de quelques options de personnalisation puisque la version finale n’était destinée qu’à l’éducation et aux entreprises. L’un d’eux est la possibilité de glisser-déposer, parmi beaucoup d’autres. Et en raison du temps de développement court, ils n’ont eu que le temps de moderniser la conception des composants de Windows 10X et de les intégrer dans la version actuelle de Windows sans ajouter les fonctionnalités manquantes.

Comme Microsoft l’a dit, il est prévu que dans la prochaine mise à jour des fonctionnalités, ils intègrent à nouveau cette fonction. Mais en attendant que cela se produise, nous vous enseignons comment installer un petit outil qui nous permettra d’éviter les retards dans notre flux de travail.

Comment installer et configurer cet outil

Contrairement à d’autres méthodes qui demandent plus de complexité et/ou qui affectent les fonctionnalités de Windows, cet outil se résume dans un simple exécutable. Nous devrons le télécharger via ce lien et le sauvegarder dans un endroit sûr où nous ne le supprimerons pas accidentellement.

Ce programme nécessite la dernière version de Microsoft Visual C++ Redistributable pour fonctionner. Si cette dépendance vous manque, vous pouvez la télécharger à partir de ce lien.

Nous devrons simplement l’exécuter, et c’est tout. L’outil commencera à fonctionner en arrière-plan et il est programmé pour s’exécuter chaque fois que nous allumons notre ordinateur. Comme nous avons pu le tester, l’outil fonctionne, bien qu’il y ait un retard par rapport à l’option native que nous avions dans Windows 10.

Bien que l’outil fonctionne correctement, il convient de noter qu’il existe certaines limitations. L’un d’eux est que nous ne pourrons pas ancrer les programmes à la barre des tâches au moyen du geste, et nous devons le faire manuellement en cliquant avec le bouton droit et en recherchant l’option Ancrer à la barre des tâches.