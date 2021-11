Les lois australiennes sur la diffamation pourraient révéler l’identité des trolls des réseaux sociaux

Une patate chaude : on dit souvent que l’une des raisons pour lesquelles les gens agissent comme des trolls en ligne est l’anonymat offert par Internet, mais les Australiens ne pourront bientôt plus se cacher derrière leurs écrans. Le gouvernement du pays est sur le point d’introduire une législation qui permettra aux sociétés de médias sociaux de révéler l’identité des comptes de trolling, permettant aux gens de les poursuivre pour diffamation.

Le Guardian rapporte que le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé que son gouvernement présenterait cette semaine une législation obligeant les sociétés de médias sociaux à collecter des informations personnelles, des numéros de téléphone probables, des adresses e-mail et des noms de contact, des utilisateurs actuels et nouveaux afin qu’ils puissent être remis dans les cas de diffamation .

La nouvelle loi rendrait les réseaux sociaux eux-mêmes, plutôt que les organisations qui gèrent les pages, responsables des commentaires des utilisateurs. Les plateformes seront également tenues de créer une procédure de plainte permettant aux personnes de demander le retrait de matériel s’ils le jugent diffamatoire. Si l’affiche ne souhaite pas supprimer sa publication, ou si la victime souhaite engager une action en justice, la plateforme peut demander à l’affiche l’autorisation de divulguer ses coordonnées. S’ils refusent, une ordonnance du tribunal peut autoriser la divulgation des informations sans autorisation.

Si, pour quelque raison que ce soit, les plateformes ne peuvent pas ou ne veulent pas identifier le troll, les entreprises devront payer pour les commentaires diffamatoires de l’affiche. Comme il s’agit d’une loi australienne, elle ne s’appliquera qu’aux utilisateurs de ce pays.

« Le monde en ligne ne devrait pas être un Far West où les robots, les fanatiques, les trolls et d’autres circulent de manière anonyme et peuvent nuire aux gens », a déclaré Morrison. « Ce n’est pas ce qui peut arriver dans le monde réel, et il n’y a aucun cas pour que cela puisse se produire dans le monde numérique. »

L’un des plus gros problèmes du système sera sans doute la vérification des informations transmises par les utilisateurs. La plupart des trolls donneront probablement de faux détails lors de leur inscription.

En septembre, la Haute Cour d’Australie a décidé que les sites d’information devaient être considérés comme responsables des publications diffamatoires sur leurs pages Facebook, plutôt que des affiches elles-mêmes. Cette décision a conduit certains points de vente à empêcher les Australiens d’accéder à leurs pages Facebook.