Les fabricants de puces devraient dépenser 146 milliards de dollars pour des extensions de capacité cette année

Vue d’ensemble : Poussés par la pénurie de puces et une augmentation de la demande de semi-conducteurs, les fabricants de puces dépensent plus que jamais pour augmenter leur capacité. Alors que la majeure partie de cette expansion devrait encore avoir lieu en Asie, il semble que les États-Unis gagneront également plus de terrain en ce qui concerne les nœuds de processus avancés.

La semaine dernière, Samsung a annoncé qu’il construirait une usine de fabrication de puces de 17 milliards de dollars à Taylor, au Texas, confirmant les rumeurs antérieures selon lesquelles il s’agissait d’un emplacement privilégié pour un effort d’extension de capacité connu en interne sous le nom de « Projet Star ». La nouvelle usine avancée fabriquera des puces pour les applications 5G et d’apprentissage automatique, mais elle ne sera opérationnelle qu’en 2024.

Le Japon cherche à relancer son industrie du silicium autrefois dominante, et à cette fin, il a alloué plus de 5,2 milliards de dollars de subventions aux entreprises qui souhaitent construire des usines de puces localement. Les fonds aideront des entreprises comme TSMC, Micron et Kioxia, qui cherchent à fabriquer des puces DRAM, NAND et autres puces avancées dans le pays.

Selon un rapport du Wall Street Journal, la pénurie de puces et la demande incessante d’électronique ont provoqué une augmentation des dépenses en semi-conducteurs dans plusieurs régions, dont les États-Unis. Les fabricants de puces investissent toujours dans des extensions de capacité en Chine, à Taïwan et en Corée du Sud, mais ils s’intéressent également à la manière dont ils peuvent créer une chaîne d’approvisionnement plus résiliente en installant des usines dans des endroits comme le Japon, les États-Unis ou l’UE.

Gartner estime que les investissements réalisés par les fabricants de puces totaliseront 146 milliards de dollars cette année, soit 50 % de plus que les dépenses en capital engagées avant le début de la pandémie. C’est également le double du montant investi par ces entreprises en 2016, mais 80 % sont encore consacrés à la construction de plus de capacités de fabrication en Asie. Gartner pense que ce ratio sera similaire jusqu’en 2025, et note que les États-Unis captent actuellement environ 14 % de l’investissement mondial dans les semi-conducteurs.

Les analystes estiment également que seulement 6% environ de la capacité de fabrication de semi-conducteurs ajoutée au cours des 10 prochaines années sera située aux États-Unis. C’est pourquoi la Chambre de commerce a exhorté le Congrès à adopter une loi prévoyant l’octroi de 52 milliards de dollars de subventions directes aux entreprises qui envisagent de construire de nouvelles usines de puces. Cependant, le coût d’exploitation d’une usine de puces aux États-Unis est nettement plus élevé qu’en Asie, ce qui signifie que les régulateurs doivent proposer encore plus d’incitations s’ils espèrent attirer les fabricants de puces.

La Chine investit des milliards dans le renforcement de son industrie locale des semi-conducteurs, tout comme ses voisins. La Corée du Sud vise à doubler ses exportations annuelles de puces à 200 milliards de dollars d’ici la fin de cette décennie, et à cette fin, elle a offert des milliards d’allégements fiscaux et de subventions, ainsi que des promesses d’assurer un approvisionnement en eau adéquat, ce qui est essentiel pour la fabrication de puces.

L’administration Biden a promis de renforcer la capacité de fabrication américaine, invoquant des problèmes de sécurité nationale. Samsung, TSMC et Intel construisent de nouvelles usines aux États-Unis, mais elles ne seront pas opérationnelles avant des années. Les analystes prévoient que les États-Unis posséderont environ 24% de la capacité de production mondiale de semi-conducteurs avancés d’ici 2027, mais la majeure partie restera probablement en Asie dans un avenir prévisible.