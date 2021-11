Comment télécharger le « Chinese TikTok » Douyin (et voir les tendances asiatiques)

La version chinoise de la plate-forme de partage est complètement distincte de celle que voient nos utilisateurs locaux, mais vous pouvez la visiter depuis le Web ou depuis l’application officielle.

TikTok est une plateforme d’origine chinoise, mais en réalité son homologue s’appelle Douyin et est complètement distinct de l’application que nous connaissons en Occident et dans d’autres pays en dehors de la Chine. Cela ne signifie évidemment pas que les tendances et les vidéos les plus virales ne parviennent pas à surmonter la barrière : les utilisateurs qui ont accès aux deux versions de l’application essaient souvent de reproduire sur une plateforme ce qu’ils ont vu populaire sur l’autre, et ce faisant, ils peut rencontrer tout aussi réussi. Il n’est donc pas étonnant que Douyin suscite autant de curiosité même chez ceux qui sont déjà utilisateurs de TikTok, mais le téléchargement de l’application réservée au marché chinois n’est pas si immédiat.

Sur iPhone, le seul moyen d’obtenir Douyin est via l’App Store, qui, cependant, doit être configuré avec la bonne zone géographique pour voir l’application. La démarche n’est pas difficile à suivre, mais elle implique quelques petits sacrifices : comme précisé par Apple sur sa page support, il faut tout d’abord avoir dépensé le crédit restant sur l’identifiant Apple, annuler ou attendre l’expiration des abonnements actifs et le conclusion de toute procédure remboursement, car avec le passage à un autre domaine, ces activités finissent par être perdues. À ce stade, il suffit de visiter les paramètres du téléphone, puis la section Fichiers multimédias et achats. Sous Afficher le compte, vous devez suivre le chemin qui, de Pays/Région, mène à Changer de pays ou de région, puis sélectionnez Chine continentale. Après avoir téléchargé Douyin depuis l’App Store, il est bon de revenir à la zone géographique d’origine.

Sur les téléphones Android, l’opération est théoriquement plus simple, puisque le système d’exploitation permet de charger des fichiers d’installation appelés Apk depuis n’importe quelle source sur le smartphone en quelques étapes. En théorie, il serait donc possible de télécharger l’application en la recherchant sur n’importe quel moteur de recherche, mais la réalité est qu’installer des versions de Douyin à partir de sources non officielles comporte le risque de charger des virus ou des malwares sur l’appareil. Mieux vaut alors se rabattre sur la version web de la plateforme, que les développeurs ont lancée il y a quelques temps et que l’on peut visiter sur Douyin.com.