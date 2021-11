Qui est vraiment Francis Burgeois, le tiktoker obsédé par le train

Ses vidéos sont désormais partout sur la plateforme de partage, elles sont très faciles à reconnaître et ont su transmettre son enthousiasme à des millions de personnes.

Son enthousiasme pour les locomotives et les wagons est devenu légendaire, au point de le consacrer comme l’un des phénomènes TikTok du moment : pour la plupart des utilisateurs, il est simplement le garçon de train qui apparaît occasionnellement parmi les vidéos que l’application propose entre celles recommandées. , alors que le public le plus assidu de la plateforme de partage chinoise l’a connu sous le nom de Francis Burgeois. En fait, cependant, le vrai nom du garçon – un étudiant en ingénierie de 21 ans de l’Université de Nottingham au Royaume-Uni – est différent.

Succès sur TikTok

Pour ceux qui fréquentent TikTok, il est difficile de ne pas être tombé récemment sur l’une des vidéos de Francis Burgeois, qui sont d’ailleurs assez reconnaissables : le garçon filme la plupart de ses contenus grâce aussi à l’aide d’une action cam montée sur la tête, avec laquelle il souvent aussi se tire une balle et la réaction qu’il ressent au passage de ses trains préférés, guettant leur passage; l’extrême distorsion de l’objectif courbe ses traits somatiques jusqu’à les déformer, dans un effet comique qui est aussi devenu un trait distinctif de ses vidéos. Les autres caractéristiques des clips de Francis Burgeois sont un enthousiasme débordant et une connaissance encyclopédique des modèles de véhicules ferroviaires qu’il rencontre.

Le vrai nom de Francis Burgeois

D’après ce que rapporte The Tab, Francis Burgeois est pourtant un pseudonyme : le nom de la chaîne TikTok qui a désormais accueilli plus de 1,7 million de followers stables, cache celui de Luke Nicolson. Prénom ou nom de scène, l’enthousiasme de Burgeois pour les trains semble encore tout à fait authentique : comme il l’a confié à The Face, son enthousiasme pour les trains a commencé quand il était petit, mais s’est éclipsé dans les années du collège jusqu’à l’université : « C’est là que j’ai tourné la page et permis à mes passions de revenir à la lumière : des sifflets au moteur, en passant par les roues sur les pistes : ce sont des sons thérapeutiques ; les rails alignés me réconfortent et à un niveau plus profond, il y a quelque chose de spécial dans la façon dont un la direction et la trajectoire du train sont prédéterminées. » Luke parvient certainement à transmettre tout cela dans ses clips, qui amassent régulièrement des millions de vues et des commentaires passionnés de milliers de fans.

