Les principaux pools miniers confrontés à des problèmes de connectivité au milieu de la répression minière chinoise

Pourquoi c’est important : Certains des principaux pools de minage de crypto, y compris Binance Pool, F2pool et ViaBTC, ont signalé des perturbations importantes jusqu’à tôt samedi matin. Selon les chaînes officielles de Telegram et de nombreux fils de discussion Reddit, les perturbations du pool semblent avoir été en grande partie causées par des problèmes DNS en cours. Bien que le problème ne soit pas relégué aux trois pools mentionnés, ils représentent plus de 35% du hashrate total du réseau Bitcoin.

Une attaque présumée contre plusieurs pools de minage de crypto-monnaie chinoise a causé des problèmes de connectivité généralisés aux utilisateurs du monde entier pas plus tard que samedi matin. Alejandro De La Torre, consultant en crypto-monnaie et ancien vice-président du pool minier chez Poolin, a noté que les problèmes de connectivité semblaient avoir ciblé et principalement affecté les mineurs et les pools chinois.

De La Torre pense que les problèmes, dont beaucoup sont liés au DNS, peuvent être le résultat d’une attaque d’empoisonnement du DNS par le gouvernement chinois en réponse aux récentes interdictions du pays sur la crypto-monnaie et l’exploitation minière. Ce type de manipulation DNS peut entraîner n’importe quoi, des échecs de résolution de nom de domaine au trafic redirigé vers des sites frauduleux. Ses spéculations sont alimentées par la base cible en grande partie chinoise de l’attaque et le calendrier en ce qui concerne la récente répression du pays contre l’extraction de crypto-monnaie.

Selon btc.com, le hashrate de Binance Pool a baissé de plus de 14% en 24 heures. F2pool et ViaBTC ont également été touchés, le trafic ayant chuté de 7 % à 8 % dans les deux pools. Les baisses de hashrate font référence à la puissance de traitement qu’un mineur ou un pool contribue au réseau global d’une blockchain spécifique. Un hachage (h/s) est la fonction spécifique qui répond aux exigences d’une blockchain pour résoudre un calcul crypté. Les vitesses de minage pour certaines devises, telles que Ethereum, sont mesurées en mégahachages par seconde (Mh/s) ou en 1 000 000 de hachages de calcul par seconde (h/s). Le bitcoin, quant à lui, est mesuré en exahash par seconde (Eh/s). Cette valeur significativement plus élevée équivaut à un quintillion d’heures/s. C’est 1 000 000 000 000 000 000 h/s pour quiconque se demande combien de zéros il y avait dans un quintillion.

La plupart des pools concernés ont informé leurs utilisateurs des modifications DNS qui permettront d’éviter toute autre interruption. L’utilisation d’un VPN pour éviter les restrictions télécoms était également une solution recommandée par les fournisseurs de pool.

