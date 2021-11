Comment obtenir une armure de samouraï dans Halo Infinite

La participation à l’événement chronométré Halo Infinite, Fracture Tenrai, est la clé pour obtenir de grandes récompenses, y compris des pièces de l’armure Yoroi, l’armure particulière de style samouraï.

Halo Infinite a inauguré son premier événement à durée limitée pour le mode multijoueur, dont la version bêta est déjà disponible gratuitement depuis plusieurs jours. Cet événement s’appelle Fracture Tenrai et est structuré comme une sorte de mini Battle Pass, dans lequel 30 niveaux doivent être surmontés. Pour ce faire, vous devez terminer les défis hebdomadaires caractérisés par un badge de couleur orange sur l’écran approprié dans le mode chronométré Fracture : Tenrai – Fiesta.

Pour donner à chacun la possibilité de participer, l’événement sera divisé en plusieurs semaines. La première a débuté le 23 novembre à 19h et se terminera le 29 novembre 2021. Les deux autres sont prévues du 4 au 10 janvier 2022 et du 1er au 7 février 2022. La participation à Fracture Tenrai est essentielle pour Gagner de belles récompenses, notamment pièces de l’armure Yoroi, l’armure distinctive de style samouraï. Voici en détail toutes les récompenses pouvant être obtenues par niveau :

Réflexion de Torii (fond épique) – Niveau 1

Changement de défi (Consommable commun) – Niveau 2

Contribution aux points d’expérience (consommable commun) – Niveau 3

Samouraï (Plaque d’identification rare) – Niveau 4

Yoroi (Noyau d’armure légendaire) – Niveau 5

Changement de défi (Consommable commun) – Niveau 6

Contribution aux points d’expérience (consommable commun) – Niveau 7

Contribution aux points d’expérience (consommable commun) – Niveau 8

Samouraï (emblème de véhicule rare) – Niveau 9

Guardian (Épaulière Gauche Légendaire) – Niveau 10

Changement de défi (consommable commun) niveau 11

Contribution aux points d’expérience (consommable commun) – Niveau 12

Contribution aux points d’expérience (consommable commun) – Niveau 13

Samouraï (emblème d’armure rare) – Niveau 14

Guardian (Épaulière Droite Légendaire) – Niveau 15

Changement de défi (Consommable commun) – Niveau 16

Contribution aux points d’expérience (consommable commun) – Niveau 17

Contribution aux points d’expérience (consommable commun) – Niveau 18

Samouraï (emblème d’arme rare) – Niveau 19

The Devil of Sol (Livraison d’arme légendaire du fusil d’assaut MA40) – Niveau 20

Changement de défi (Consommable commun) – Niveau 21

Contribution aux points d’expérience (consommable commun) – Niveau 22

Contribution aux points d’expérience (consommable commun) – Niveau 23

Whispered Sky (MK50 Pistol Epic Weapon Livery) – Niveau 24

Yokai (Casque Légendaire) – Niveau 25

Changement de défi (Consommable commun) – Niveau 26

Contribution aux points d’expérience (consommable commun) – Niveau 27

Whispered Sky (Livraison d’arme épique pour fusil de combat BR75) – Niveau 28

Filtre Fleurs de Printemps (Accessoire Casque Légendaire) – Niveau 29

Ceinture d’épéiste (accessoire de rangement légendaire) – Niveau 30

Une belle manière de renouer avec les rythmes shooter d’Halo, après six ans d’absence du marché des jeux. En fait, l’impact peut ne pas être le meilleur, surtout avec le multijoueur, donc quelques astuces peuvent être utiles pour pouvoir se déplacer avec agilité dans le mode, qui, comme mentionné ci-dessus, est actuellement disponible gratuitement en version bêta. Halo Infinite verra le jour le 8 décembre prochain sur Xbox One, Xbox Series X | S et PC avec système d’exploitation Windows, remettant au premier plan l’épopée de l’emblématique Master Chief.

La reconnaissance en personne pour obtenir le Spid avec Poste devient payante