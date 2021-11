Le PC est élu meilleur matériel informatique de tous les temps ; Gabe Newell accepte le prix

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les Golden Joystick Awards ont eu lieu hier, où certains des meilleurs jeux de cette année ont été honorés. Nous avons également vu les gagnants de deux catégories très intéressantes révélés : le meilleur matériel et jeu de tous les temps. Il ne devrait pas être surprenant d’apprendre que le premier a été remporté par le PC, et nul autre que Gabe Newell lui-même a accepté le prix. Dans le cas de ce dernier, Dark Souls a été déclaré le jeu ultime de tous les temps.

Les Golden Joystick Awards de cette année, la cérémonie de remise des prix du jeu la plus longue au monde, qui a débuté en 1983, ont célébré « 50 ans de jeu » avec deux catégories les plus importantes de tous les temps. Les électeurs de la section matériel devaient choisir parmi une liste qui comprenait l’ordinateur domestique le plus vendu de tous les temps, le Commodore 64, et la console la plus populaire de l’histoire, la PlayStation 2. Mais, comme prévu, c’était le PC qui marchait avec le prix après avoir obtenu 17% des voix. Et qui de mieux pour accepter le prix que le patron de Valve, Gabe Newell.

« Les joueurs et les développeurs ont énormément bénéficié de l’innovation incessante du matériel de jeu sur PC », a déclaré Newell. « Au nom de tous ceux qui ont fait du PC le meilleur matériel de jeu de tous les temps, je suis honoré d’accepter ce prix. »

Un résultat un peu moins attendu a été le vainqueur de l’Ultimate Game of All Time. Encore une fois, le public devait voter parmi une liste de 20 titres comprenant des entrées classiques (Pac-Man, Tetris) et plus modernes (GTA V). Cet écrivain a voté pour Half-Life 2, étant donné que The Witcher 3 n’était pas une option, mais c’est Dark Souls qui a remporté le prix avec 12% des voix, même s’il était bon de voir Doom de 1993 à une deuxième place très proche avec une part de 11%.

Ailleurs, Resident Evil Village, l’un de nos meilleurs jeux PC (vous devriez jouer), a remporté le jeu de l’année, ainsi que le meilleur audio et le meilleur interprète pour le portrait de Lady Dimitrescu par Maggie Robertson. Le choix des critiques est allé à Deathloop (un autre de nos favoris), qui est également en lice pour huit nominations aux Game Awards.

Liste complète des gagnants du Golden Joystick :