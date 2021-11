L’application TikTok est arrivée à la télévision : comment c’est et comment ça marche

Le format vertical des vidéos est conservé, tandis que les parties restantes de l’écran sont utilisées pour afficher les informations et l’interface de navigation.

A partir de ces jours, TikTok n’est plus un phénomène exclusivement lié aux smartphones et au web : le développeur ByteDance a sorti une version de l’application dédiée aux plateformes de télévision intelligente basée sur le système d’exploitation Android TV, ce qui signifie que ceux qui possèdent l’un de ces Les appareils – qu’il s’agisse d’un appareil doté de fonctionnalités intelligentes basées sur le logiciel Google ou d’un décodeur avec les mêmes caractéristiques – pourront bientôt télécharger l’application TikTok pour regarder des vidéos sur le téléviseur du salon ou de la cuisine.

Comment fonctionne TikTok à la télévision

Le format vertical des vidéos TikTok est également conservé dans la version de l’application Android TV, ce qui signifie qu’une grande partie de l’écran restera essentiellement inutilisée pendant une grande partie de l’expérience utilisateur. Pendant la lecture des clips, les parties à droite et à gauche de la vidéo seront dédiées à des informations telles que le titre et l’auteur de la vidéo, la chanson en cours de lecture, le nombre de likes et le nombre de messages obtenus du tiktok : en substance, ce sont toutes les informations qui, dans les applications pour smartphone, se superposent au contenu affiché à ce moment-là. Parcourir les commentaires d’une vidéo ouvre un panneau latéral qui les affiche avec le tiktok associé.

L’interface de navigation

L’espace supplémentaire disponible pour l’écran de télévision est utilisé pour une interface de navigation conçue spécifiquement pour parcourir le contenu dans le confort du canapé. Les téléspectateurs peuvent choisir de visiter la section For You habituelle personnalisée par les algorithmes, mais aussi de ne voir que les vidéos provenant des comptes qu’ils suivent, ou les clips du moment divisés par catégories telles que comédie, beauté, sports, animaux, nourriture et beaucoup plus.

Avec TikTok Shopping, vous pouvez vendre des produits directement sur TikTok

Qui peut utiliser TikTok à la télévision

Le développeur ByteDance avait déjà lancé une version de TikTok réservée aux téléviseurs intelligents Samsung, mais avec l’actualité de ces jours, le logiciel a été rendu disponible pour un plus grand nombre d’appareils basés sur le système d’exploitation Android TV. Certains sont des téléviseurs, d’autres sont des décodeurs et décodeurs : le point commun est la présence du Play Store – la boutique numérique de Google – dans le menu des contenus. Pour le moment, malheureusement, l’application n’est disponible qu’aux États-Unis et au Canada, mais compte tenu du succès mondial de la plateforme, un début dans le reste du monde dans un délai raisonnable n’est pas exclu.