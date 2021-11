Quelles sont les explications des noms d’Urban Dictionary qui sont devenus viraux sur les réseaux sociaux et TikTok

Le phénomène devient viral sur Instagram, Twitter et TikTok, mais il a une origine précise et très peu fiable d’un point de vue étymologique.

Découvrir et partager la signification de votre nom avec des amis peut nourrir votre curiosité et le désir de sentir le centre d’attention, mais ce qui se répand sur les réseaux sociaux ces jours-ci est quelque chose de légèrement différent : depuis quelques semaines maintenant sur Twitter, TikTok et d’autres plateformes multiplient en effet les interventions d’utilisateurs qui republient l’explication de leur nom mais la récupèrent sur le site du Dictionnaire Urbain. Les définitions fournies par le portail sont tout sauf exactes sur le plan étymologique, mais elles récoltent toujours un succès viral.

Qu’est-ce que le dictionnaire urbain

Comme son nom l’indique, le portail Web Urban Dictionary est une sorte de glossaire de tous les termes et expressions utilisés dans des contextes moins formels. Argot et néologismes, mais aussi mots et expressions non encore acceptés dans les dictionnaires traditionnels, tous trouvent leur place dans cette base de données constituée par les utilisateurs. Ce dernier aspect a fait qu’au fil des années, le dictionnaire s’est également enrichi de définitions non strictement liées à l’objet du projet : parmi celles-ci, il y a plusieurs explications fictives relatives aux noms propres, que les auteurs décrivent comme s’il s’agissait d’entrées dans un dictionnaire. , en leur énumérant les principales caractéristiques.

Le sifnifié de la fantaisie

Au lieu de chercher la racine étymologique des noms, les définitions du Dictionnaire Urbain finissent généralement par décrire la personnalité des personnes qui le portent. Et comme les descriptions hébergées sont toutes pour la plupart flatteuses, elles finissent par être cycliquement partagées par quelqu’un sur leurs pages sociales. Ce qui se passe ces jours-ci n’est qu’un épisode de ce type, devenu viral grâce à une première vague de re-partages provenant de la première poignée d’utilisateurs qui ont redécouvert le site.

Le précédent sur TikTok

Ces derniers mois (avec des traces remontant à 2019) quelque chose de similaire s’était produit sur TikTok, évidemment sous la forme d’un défi : le défi consistait à naviguer sur le site et à rechercher la voix concernant sa date de naissance, puis à dire au suiveur le contenu de l’entrée en question. Le phénomène avait pris le nom d’Urban Dictionary Challenge, mais ce qui se passe ces dernières semaines est fondamentalement la même chose.

Comment lire la signification de votre nom

Étant donné qu’il y a souvent peu de scientifiques dans les explications fournies dans Urban Dictionary, beaucoup décident encore de re-partager ce qu’ils ont lu juste pour le plaisir. S’impliquer n’est pas difficile : il suffit de taper le nom du portail sur un moteur de recherche suivi du nom de la personne concernée. Le premier résultat est généralement le bon, et peut être partagé sur les réseaux sociaux en capturant l’écran ou avec le bouton de partage approprié en haut à droite de la définition.