Les meilleurs moniteurs de jeu : 1080p, 1440p, 4K, Ultrawide et HDR

L’AOC 24G2 reste en tête pour une option 1080p axée sur la valeur. Pour 170 $, le 24G2 offre une excellente expérience, apportant un panneau IPS de 24 pouces 1080p 144 Hz qui fonctionne bien et offre une qualité de couleur unie, que vous obteniez la variante 2019 d’origine ou la variante 2020 mise à jour.

Il comprend également un support ergonomique avec réglage en hauteur, souvent omis des autres moniteurs 1080p économiques. Le package global proposé par AOC est équilibré entre les performances de jeu et la qualité d’image, je suis donc à l’aise de continuer à le recommander.

Les autres options envisagées comprenaient le MSI G242 et le Gigabyte G24F, mais les deux sont plus chers et ne semblent pas offrir quelque chose de mieux que l’AOC. J’ai également aimé les performances offertes par BenQ avec l’EX2510. C’est un meilleur package complet que l’AOC 24G2, mais il est très difficile de le justifier à 250 $ alors que l’Asus VG259QM ne coûte que 230 $.

Y a-t-il quelque chose qui vaut la peine d’être acheté si j’ai moins de 170 $ à dépenser ?

Malheureusement, la réponse est majoritairement non. Vous pouvez économiser environ 10 $ en optant plutôt pour un panneau VA incurvé, avec des spécifications 1080p 144Hz. Cependant, nous avons généralement constaté que ces moniteurs fonctionnent bien moins bien que le 24G2 avec des problèmes inesthétiques comme le maculage du niveau d’obscurité, ce qui les rend inutiles pour une économie de prix mineure. La même chose peut être dite à propos des moniteurs TN qui peuvent être trouvés pour environ 150 $, vous sacrifierez les performances en général pour une petite remise.

De nos jours, les moniteurs qui plafonnent à 144 à 165 Hz ont un taux de rafraîchissement plus moyen, étant donné la prévalence de 240 Hz et plus, en particulier à 1080p. C’est de loin la catégorie la plus populaire pour les acheteurs de 1080p, et il existe une multitude d’options parmi lesquelles choisir, ce qui rend le choix assez délicat. Pour cette raison, nous divisons cette catégorie en deux catégories : la meilleure offre IPS de qualité et les moniteurs plus économiques pour les joueurs à court d’argent.

Il convient de noter que la meilleure option de valeur variera en fonction de votre emplacement et des prix locaux. Et bien que ce soit généralement le cas, il y a aujourd’hui plus de volatilité sur le marché des moniteurs et les problèmes d’approvisionnement affectent les écrans, mais pas dans la même mesure que les autres composants PC.

Pour la plupart des gens, notre principale recommandation pour 1080p 144Hz est l’AOC 24G2. Le 24G2 et la variante plus grande de 27 pouces (27G2) incluent un panneau IPS, une synchronisation adaptative et un taux de rafraîchissement atteignant 144 Hz. Nous avons été impressionnés par la qualité de construction qui comprend des fonctionnalités telles qu’un support réglable en hauteur, que l’on ne trouve pas souvent sur les écrans plus économiques. Mais l’une des principales caractéristiques, en particulier de la nouvelle variante 2020, est la performance du temps de réponse, qui est très forte et à certains égards aussi bonne que les moniteurs 1440p haut de gamme. Le 24G2 fait partie des meilleurs moniteurs IPS 1080p que nous ayons testés pour la clarté des mouvements, ce qui en fait un excellent choix pour les jeux.

À un moment donné, nous avons hésité à continuer à recommander le 24G2, étant donné qu’AOC a silencieusement changé le panneau l’année dernière, sans changer le nom ni informer les clients. Cependant, nous avons acheté la nouvelle variante et constaté que même si elle ne fonctionne pas de la même manière que l’ancienne variante, elle est en fait supérieure à certains égards. D’autres aspects sont également solides, notamment sa prise en charge d’une large gamme et son rapport de contraste, mais l’ancienne variante 2019 est supérieure pour le rapport de contraste et l’étalonnage d’usine, il peut donc valoir la peine de rechercher l’ancien modèle si vous avez besoin de ces fonctionnalités. Mais en général, il s’agit d’un moniteur polyvalent avec un bel ensemble de fonctionnalités et d’excellentes performances à ce prix.

Deux alternatives : BenQ et MSI

Si vous ne parvenez pas à trouver l’AOC, il existe une excellente alternative dans le BenQ EX2510. Bien qu’il soit généralement plus cher que le 24G2 pour un niveau de performances similaire, si le prix est similaire à celui du 24G2 dans votre région, c’est également un bon choix. Une autre option à considérer est le MSI Optix G242. Il utilise le même panneau que le plus récent AOC 24G2, ce qui suggère que les performances devraient être similaires en termes de temps de réponse et de performances de couleur, bien que MSI utilise des paramètres d’overdrive différents. Sur la base des moniteurs MSI précédents que nous avons examinés, ils sont compétents pour obtenir des résultats décents d’un panel donné.

Aller plus grand ou moins cher

Si vous voulez quelque chose de plus grand, dans la gamme 27 pouces, en plus de l’AOC 27G2, nous envisagerons également les G27F et M27F de Gigabyte, qui offrent une expérience IPS 1080p 144Hz classique. Gigabyte se concentre principalement sur les moniteurs 1080p de 27 pouces dans sa gamme, et ces deux options ont souvent des prix compétitifs de l’ordre de 220 $.

Alors que des produits comme l’AOC 24G2 et le MSI G242 peuvent être assez abordables, il existe des options moins chères qui méritent également d’être envisagées. Le Pixio PX248 Prime et l’Asus VP249QGR sont des options abordables dignes. Nous avons testé à la fois la version PX248 Prime et la version Prime S, et honnêtement, nous économiserions de l’argent pour obtenir le modèle non-S légèrement moins cher, qui ne coûte que 170 $. Les temps de réponse sont similaires à ceux de l’ancienne version du 24G2, et bien que l’étalonnage en usine puisse nécessiter un peu de travail, c’est un panneau acceptable dans l’ensemble.

Ce qu’il ne faut pas acheter

Ce que nous éviterions pour le moment, ce sont les moniteurs VA 1080p. La proposition de valeur n’est pas là par rapport à IPS, d’autant plus que la plupart de ces VA utilisent des panneaux assez médiocres avec des problèmes tels que le maculage du niveau d’obscurité et des temps de réponse lents. L’Asus VG24VQ, par exemple, est une option particulièrement populaire, mais il coûte 180 $ – seulement 10 $ de moins qu’un IPS décent comme le MSI 24G2 et 10 $ de plus que des options moins chères comme le VP249QGR d’Asus.

En ce qui concerne les panneaux TN 1080p 144Hz, encore une fois, la proposition de valeur n’est pas excellente. Vous pouvez trouver des moniteurs avec ces spécifications en dessous de 150 $, comme l’Acer KG241QP, mais de nombreuses options nous semblent trop chères. Le LG 24GL600F était une excellente option économique à sa sortie, mais la compression des prix sur IPS le place à peu près au même niveau que les alternatives IPS économiques. Vous voudrez peut-être en envisager un pour la technologie de rétroéclairage stroboscopique, bien qu’il soit difficile de trouver un panneau qui le fasse bien à 144 Hz à un prix acceptable.

Parmi les joueurs, les moniteurs 1080p sont toujours extrêmement populaires. Alors que certains chercheront sans aucun doute à passer à une résolution plus élevée lors de leur prochain achat de moniteur, si vous n’avez qu’environ 200 $ à dépenser, vous obtiendrez de loin la meilleure expérience avec quelque chose en 1080p. Il existe plusieurs types de moniteurs 1080p sur le marché, et nous recommandons les panneaux VA ou TN dans cette catégorie en fonction de la tarification à un moment donné. Mais en 2020, avec la sortie de plusieurs options IPS de très haute qualité mais abordables, nous pensons que le meilleur rapport qualité-prix réside actuellement dans cette technologie de moniteur souvent haut de gamme.

Actuellement, le meilleur moniteur 1080p à petit budget est l’AOC 24G2. Non seulement il s’agit du meilleur moniteur de jeu 1080p 144 Hz sur le marché dans l’ensemble, mais grâce à un prix bas de 180 $, nous pensons également que c’est le meilleur moniteur 1080p pour votre argent que vous puissiez obtenir.

Le 24G2 utilise un panneau IPS plat 1080p 144 Hz de 24 pouces avec synchronisation adaptative et compensation de faible fréquence d’images. L’expérience de jeu est tout simplement géniale en raison d’une combinaison de facteurs. Nous obtenons un taux de rafraîchissement élevé, une excellente implémentation de synchronisation adaptative qui fonctionne parfaitement avec les GPU AMD ou Nvidia et des temps de réponse rapides grâce à l’utilisation de la technologie IPS.

Une moyenne de gris à gris de 5 ms en utilisant ses paramètres d’overdrive optimaux est un peu plus rapide que les panneaux VA équivalents et se rapproche de certains TN qui se vendent généralement à peu près au même prix. Ajoutez un mode stroboscopique de rétroéclairage et le 24G2 offre une très bonne gestion des mouvements, ce qui le rend idéal pour les jeux rapides.

AOC soutient cela avec un faible décalage d’entrée, un rapport de contraste élevé pour un panneau IPS, une faible consommation d’énergie et une conception ergonomique qui comprend un support réglable en hauteur, ce qui est rare parmi les moniteurs économiques. Même les performances des couleurs d’usine sont solides avec en prime une couverture étendue.

Il s’agit d’un ensemble presque complet qui couvre tous les domaines clés d’un moniteur de jeu. Avec ce prix de détail bas de 180 $ qui le place autour de la marque de plusieurs moniteurs TN populaires, nous ne voyons aucune raison de choisir une dalle TN par rapport à ce modèle IPS. C’est un excellent achat.

Une alternative plus large et des options encore moins chères

Il existe plusieurs autres options qui nous plaisent sur ce marché. Si vous voulez quelque chose de plus grand, disons 27 pouces, l’AOC 27G2 est le grand frère du 24G2 qui coûte 210 $. Nous le choisirions plutôt que l’Acer Nitro VG271P au prix similaire, car le modèle Acer a un support plus limité et manque d’overdrive réglable lorsque la synchronisation adaptative est activée. Bien que nous pensons que les 24G2 et 27G2 offrent le meilleur rapport qualité-prix sur le marché 1080p, 180 $ pourraient se situer dans la partie supérieure de votre fourchette de prix, et c’est compréhensible.

Il existe d’autres moniteurs 1080p 144 Hz disponibles plus près de 150 $, ce qui représente une économie décente d’environ 17 %. À ce prix, vous regardez un moniteur VA incurvé, mais vous obtiendrez toujours un écran 144 Hz avec des performances de synchronisation adaptatives. Les panneaux VA ont tendance à être un peu plus lents que les IPS et peuvent souffrir d’un problème appelé « flou de niveau sombre », où des temps de réponse lents pour les couleurs sombres en particulier peuvent provoquer plus de flou que vous ne le souhaiteriez. Mais nous pensons que ce problème a tendance à être un peu exagéré étant donné que les panneaux VA modernes sont assez décents.

Si vous préférez économiser de l’argent et dépenser 150 $, voici ce que nous vous recommandons : pour les options VA 1080p 144 Hz, nous avons le Viotek GN24CB qui se rapproche des performances que nous voyons du 24G2. Il est disponible pour seulement 150 $ aux États-Unis. Il manque un support réglable en hauteur et ses performances ne sont pas aussi fortes à des taux de rafraîchissement inférieurs, comme 60 Hz.

Si vous ne pouvez pas obtenir le Viotek, ou si vous voulez un support réglable en hauteur, notre choix serait un autre moniteur AOC, le C24G1. À ~ 145 $, il offre le même design réglable en hauteur que notre principale recommandation IPS, bien que les performances du panneau ne soient pas aussi solides, mais c’est assez bon pour le prix. En dehors de cela, nous ne sommes pas enthousiasmés par la proposition de valeur des moniteurs TN 1080p pour le moment, nous nous en tenons donc aux options que nous avons mentionnées.