Comment la série Halo a été influencée par la guerre américaine contre le terrorisme

Halo a absorbé le récit militaire de la guerre contre le terrorisme, à travers la réutilisation des armures, des armes et de l’équipement utilisés par les Marines pendant les conflits en Afghanistan et en Irak.

Les jeux vidéo et l’appareil politico-militaire ont toujours entretenu une relation étroite. Il suffit de penser au premier prototype de jeu vidéo, Tennis for Two, créé en 1958 par William Higinbotham, un physicien qui avait participé au projet de bombe atomique de Manhattan. C’était l’époque de la guerre froide et même une simulation virtuelle d’un match de tennis pouvait être une arme pour réaffirmer la supériorité technologique américaine sur celle soviétique. Avec la diffusion du jeu vidéo auprès du grand public et avec le développement progressif qui a investi le média au fil des ans, cette relation est devenue de plus en plus évidente, en particulier dans les titres se déroulant dans des contextes de guerre. Peu importe si ces contextes sont purement fantaisistes et non réels : l’influence de la culture militaire américaine parvient à s’intégrer parfaitement, peut-être même inconsciemment, dans les œuvres de divertissement de jeux vidéo, comme cela se produit dans la série Halo, icône de l’histoire de la Xbox. .

La série appartient au genre Sci-Fi, car elle raconte un avenir très lointain dans lequel les Convenat, des extraterrestres unis par une forte foi religieuse, envahissent les planètes du Commandement spatial des Nations Unies (UNSC). Pour mettre fin à cette menace, le Master Chief, un super soldat bio-amélioré, est embauché. Le premier chapitre développé par Bungie, Halo : Combat Evolved, a été lancé en 2001, la même année que l’attaque des Twin Towers, qui a conduit aux guerres en Afghanistan (2001) et en Irak (2003). Une coïncidence qui affectera l’esthétique de la série dans les années à venir.

Tel que rapporté par Andrew Liptak de Polygon, Halo a absorbé le récit militaire de l’époque, à travers la réutilisation des armures, des armes et de l’équipement utilisés par les Marines pendant la guerre contre le terrorisme. Josh Holmes lui-même, directeur créatif de Halo 4, déclare : « Nous sommes influencés par notre expérience dans le monde réel, nous voulions donc apporter une perspective plus réaliste sur ce que ce serait de lutter contre une force extraterrestre hostile. […] Nous avons essayé de mettre à jour le langage de conception de l’UNSC et de nous inspirer des équipements militaires modernes pour aider les joueurs. un peu comme ce qui se passe dans Assassin’s Creed II, qui présente des bâtiments historiques pas encore construits au moment où le jeu se déroule, mais qui ont néanmoins été inclus pour indiquer clairement au public international qu’ils opèrent à Florence.

Naples et Catane sous l’eau : ce site montre à quoi ressemblera le monde après le changement climatique

Il n’est donc pas surprenant que la référence aux armes et armures réellement utilisées par les Marines dans une série de science-fiction comme Halo. Un rappel de plus en plus attentif et fidèle grâce à la puissance technologique des consoles Xbox dans le temps : « La plus grande puissance des moteurs [grafici] et la console a radicalement changé notre budget pour les polygones et les textures utilisés dans tous les actifs du jeu, nous permettant de créer une résolution beaucoup plus élevée et un contenu plus détaillé », a déclaré à JeuxServer Marcus Lehto, directeur artistique de Bungie. « Faites attention aux minuties comme les boucles, les vêtements , des sangles, des sacs et des armes à l’intérieur de Halo. Même Matthew Callahan, un ancien vétéran de la guerre d’Afghanistan, soutient que les conflits menés par les États-Unis au Moyen-Orient imprègnent la culture populaire américaine. Découvrez comment Halo Infinite, le nouvel opus de la série arrivant le 8 décembre sur Xbox Series X | S et PC, réinterprétera à nouveau cette influence.

En général, il ne s’agit pas seulement de la série Halo, mais de toute l’industrie du divertissement. Déjà Matthew Brummer, dans un article de 2016 publié dans The Diplomat, rapporte comment l’appareil politico-américain américain a une influence, également par le biais de rapports de conseil directs, sur les films cinématographiques et les jeux vidéo de tir, dont Call of Duty. Le journaliste Ed Halter aussi dans son livre De Sun-Tsu à Xbox, se concentre sur cette relation qui dure depuis des décennies et qui conditionne les imaginaires collectifs, faisant la guerre, les armes et la lutte contre L’autre pure normalité. Des éléments qui font partie de la culture américaine depuis le récit occidental, mais qui avec les conflits modernes trouvent une nouvelle lymphe expressive.