La fonction de paroles en direct de Spotify se déploie dans le monde

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Aimez-vous chanter à haute voix vos chansons préférées sur Spotify, mais êtes-vous connu pour crier la phrase « J’aime les gros culs dans une boîte de citrons verts » ? La bonne nouvelle pour ceux qui entendent régulièrement des mots mal, c’est que Spotify déploie une fonction de paroles en temps réel dans le monde entier après avoir été disponible dans 26 pays et testée auprès d’un sous-ensemble d’utilisateurs américains.

Spotify écrit qu’il s’est associé à Musixmatch, qui alimente déjà la recherche de paroles du service, pour intégrer les paroles en direct dans la « majorité » des pistes Spotify. Les utilisateurs premium et gratuits auront accès à la fonctionnalité, disponible sur l’application de bureau, les appareils iOS et Android, la télévision et les consoles. La société s’est déjà associée à Musixmatch pour afficher des paroles auparavant, mais cette expérience a pris fin en 2016.

Pour voir les paroles d’une chanson sur l’application mobile, appuyez sur la « Vue en cours de lecture » ​​sur une chanson et balayez vers le haut depuis le bas de l’écran pour voir les mots défiler en temps réel. Sur le bureau, cliquez sur l’icône du microphone dans la barre « Now Playing », et sur l’application SpotifyTV, ouvrez la « Now Playing View » sur une chanson et accédez au coin droit pour activer le « bouton paroles ».

Une partie de la nouvelle fonctionnalité comprend la possibilité de partager des paroles sur les réseaux sociaux dans ce qui sera sans aucun doute considéré comme une mauvaise tentative de regarder profondément en profondeur.

Spotify propose depuis longtemps une fonctionnalité « Derrière les paroles » grâce à un partenariat avec Genius qui révèle des faits amusants sur les chansons aux côtés de certaines des paroles. Cette fonctionnalité n’était pas universellement appréciée et est abandonnée avec l’arrivée des paroles en direct.

Apple Music, Deezer et Amazon Music ont tous des fonctionnalités de paroles similaires, donc Spotify est un peu en retard pour la fête, du moins en ce qui concerne les utilisateurs américains du service de streaming musical le plus populaire au monde.