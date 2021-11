Les paroles des chansons arrivent sur Spotify : comment les visualiser sur smartphones, ordinateurs et téléviseurs

La nouveauté a fait ses débuts aujourd’hui également dans notre pays et donne également la possibilité de partager les versets sélectionnés sur les plateformes sociales.

Une fonctionnalité est arrivée sur Spotify qui est l’une des plus attendues depuis des années par les utilisateurs : la possibilité de suivre les chansons en visualisant les paroles à l’écran au fur et à mesure que la chanson continue. La plateforme de streaming a annoncé dans ces heures les nouvelles qui devraient déjà être disponibles pour les utilisateurs à partir d’aujourd’hui.

Le fonctionnement de la nouveauté est explicite : pendant la lecture des chansons, les utilisateurs pourront voir les paroles à l’écran. La base de données est fournie par le service Musixmatch, qui a compilé une base de données de dizaines de milliers de chansons avec les couplets relatifs synchronisés au rythme de la musique. Cela signifie que les utilisateurs intéressés par une session de karaoké n’auront qu’à démarrer la lecture et à suivre les lignes en surbrillance. Pour ce faire, la procédure change selon l’appareil choisi pour la lecture.

Comment afficher les paroles dans Spotify

Depuis un smartphone, il suffit de toucher la barre de titre de la chanson en cours de lecture puis, dans la fenêtre qui apparaît à ce moment-là, de faire défiler vers le bas avec le doigt. Depuis l’application de bureau, cliquez simplement sur l’icône du microphone qui apparaît entre les commandes de lecture. Sur l’application Smart TV, ouvrez simplement la vue Lecture en cours sur une chanson et recherchez le bouton Paroles dans le coin droit pour activer la nouveauté. Une fois activée, la fonction sera présente à l’écran pendant la lecture.

Comment partager des textes sur les réseaux sociaux

En plus de la possibilité de lire les textes tout en jouant, la nouvelle fonctionnalité vous permet de les partager sur Instagram, Facebook, Twitter et d’autres plateformes. En utilisant l’application pour iOS et Android, il existe un bouton de partage qui vous permet de sélectionner avec votre doigt la partie souhaitée des paroles affichées : une fois la sélection terminée, Spotify génère une boîte graphique complète avec le texte et le nom de la chanson. et l’artiste, prêt à être publié en ligne.