Microsoft annule et restaure l’ancienne version de Tableau blanc pour Windows

Il y a quelques semaines nous vous parlions du renouvellement de Whiteboard pour Windows, tant au niveau de l’interface que des fonctionnalités. Cependant, les utilisateurs ont signalé différents problèmes avec l’application. Cela a obligé Microsoft à retirer temporairement la nouvelle version et à la remplacer par l’ancienne.

Un problème de latence du stylet dans le tableau blanc oblige Microsoft à faire marche arrière

Depuis le lancement de la nouvelle version, les utilisateurs n’ont cessé de signaler des problèmes avec l’application. Dans Reddit, ils commentent que depuis la nouvelle mise à jour, l’application est beaucoup plus lente qu’avant, elle perd des fonctions essentielles et présente des erreurs avec les animations lors de la maximisation de la fenêtre.

Mais cela n’aurait pas entraîné le retrait de la nouvelle version. Apparemment dans Twitter signaler un autre problème qui affecte gravement le fonctionnement de l’application. Il s’agit de la latence du stylet lors de l’utilisation de l’application.

Pour ceux qui ne comprennent pas, par le concept de « latence du stylo », nous désignons le temps qui s’écoule entre l’écran recevant une trace d’un stylo numérique et l’application reflète cette trace. Cette latence doit être la plus faible possible pour que l’expérience soit complètement fluide, car sinon cela rend l’expérience assez difficile.

Dans le cas du nouveau tableau blanc, le problème est que la latence a tellement augmenté qu’elle rend l’application totalement inutilisable dans les environnements où un stylo numérique ou un stylo est requis, obligeant les utilisateurs à utiliser une autre application. Comme on le voit, ce problème affecte la grande majorité, puisque cette application est destinée à être utilisée avec un stylo numérique et non avec une souris.

Cela serait passé totalement inaperçu pour Microsoft, puisque les responsables du tableau blanc n’étaient apparemment pas au courant de ces problèmes. En guise de solution de contournement, les utilisateurs recevront une mise à jour pour revenir à l’ancienne application, pendant qu’ils recherchent une solution aux problèmes existants avec la nouvelle.

