Combien cela vous coûte-t-il sur votre facture de toujours laisser le téléviseur en veille

Au fil des années, les téléviseurs se sont dotés de fonctionnalités qui influent sur la demande d’énergie en veille, mais les fabricants ont à leur tour optimisé leur consommation.

Le téléviseur reste l’un des produits les plus utilisés dans les murs de la maison, mais compte tenu de l’invasion des ordinateurs, des smartphones et des tablettes dans les foyers du monde entier, son utilisation pendant le temps libre a définitivement chuté. Laisser l’appareil en veille plutôt que de l’éteindre peut accélérer la syntonisation de vos chaînes préférées, mais cela a un coût en termes d’énergie qui a été quantifié plusieurs fois au fil des ans. La dernière estimation provient du portail Eco Cost Savings, qui révélait la consommation moyenne des appareils les plus récents du marché par rapport à l’énergie qu’ils consomment lorsqu’ils sont partiellement éteints et en attente de signaux de la télécommande.

A quoi sert la veille TV ?

Le mode veille du téléviseur est rendu universellement par tous les fabricants avec une petite lumière LED rouge sur le cadre, et cela signifie que le produit est partiellement éteint. Le tuner, les circuits qui transforment les signaux numériques en images et l’affichage lui-même sont désactivés, mais le produit est toujours effectivement allumé : sinon, il ne pourrait pas recevoir les signaux de redémarrage de l’extérieur, comme ceux provenant de la télécommande ou – dans les cas les plus avancés – à partir de commandes vocales et d’autres sources. En fait, l’époque où l’énergie consommée par le mode veille du téléviseur était limitée aux besoins de la lumière LED et du récepteur infrarouge est loin : avec l’avènement des téléviseurs intelligents, certains appareils incluent également des microphones, des récepteurs bluetooth, des antennes WiFi, entrées HDMI et ports Ethernet – toutes les sources à partir desquelles ils peuvent recevoir des signaux d’activation ou des packages de mise à jour logicielle.

Combien ça coûte de laisser le téléviseur en veille

Malgré cela, les fabricants de téléviseurs ont travaillé au fil des années pour minimiser l’impact énergétique de ce mode d’utilisation. D’après les mesures recueillies par Eco Cost Savings, un téléviseur moderne entièrement allumé consomme de 10 à 117W – selon les fonctions intégrées et surtout la diagonale de l’écran – avec une moyenne de 58,6 ; en mode veille les valeurs vont de 0,5 à 3W, avec une moyenne de 1,3. Au vu de ces calculs et compte tenu d’un coût énergétique moyen de 0,19 euro par KWh, la facture n’est pas particulièrement élevée et s’élève à environ 2,1 euros par an – auquel évidemment les coûts liés à l’utilisation effective du téléviseur en pleine fonctionnalité.