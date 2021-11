Windows 11 (Build 22499) : quoi de neuf et comment le télécharger

Une semaine de plus et ponctuels comme toujours, nous allons parler des dernières nouveautés à venir sur Windows 11. Après avoir laissé le Build 22494 derrière, c’est au tour du Build 22499 qui atteint tous les Insiders du canal Dev.

Attention #WindowsInsiders dans le canal de développement ! La version 22499.1000 est maintenant en ligne. Assurez-vous de consulter le billet de blog pour les correctifs et les problèmes connus. https://t.co/w0bKuwHiHS Remarque : nous avons également publié une nouvelle ISO avec cette version. https://t.co/vPf6J8wo1I#AreYouFlightingYet pic.twitter.com/tTbJfin549 – Windows Insider (@windowsinsider) 10 novembre 2021

Quoi de neuf dans la version 22499

Partager des applications ouvertes à partir de la barre des tâches lors d’un appel Teams

Dans la mise à jour de la semaine dernière, nous avons introduit la possibilité de désactiver et réactiver rapidement le microphone dans nos appels Teams à partir de la barre des tâches. Aujourd’hui, ils ont annoncé une extension de cette expérience avec la possibilité de partager rapidement du contenu à partir de fenêtres d’application ouvertes directement depuis la barre des tâches vers nos appels Teams. Cette expérience, qui commence également avec Microsoft Teams, élimine le besoin de basculer entre les applications juste pour partager ou re-partager une fenêtre. Il n’y a aucune interruption de la réunion des participants ou de ce qu’ils voient à l’écran – partagez n’importe quelle fenêtre ouverte pendant un appel.

Lorsque nous sommes en réunion via Microsoft Teams, placez simplement le curseur sur les applications en cours d’exécution dans la barre des tâches et nous verrons un nouveau bouton nous permettant de partager la fenêtre avec les participants à la réunion. Lorsque nous avons terminé de partager du contenu, survolez à nouveau la fenêtre et cliquez sur Arrêter le partage ou choisissez une autre fenêtre et cliquez sur Partager cette fenêtre. Si nous présentons une présentation plein écran dans PowerPoint, déplacez simplement la souris vers le bas et la barre des tâches apparaîtra afin que nous puissions partager ou annuler le partage de la présentation sans interruption pour les participants.

Ils commencent à déployer cette expérience auprès d’un sous-ensemble d’Insiders avec Microsoft Teams pour le travail ou l’école installés et l’étendent au fil du temps. Cela signifie que tout le monde ne le verra pas tout de suite. En outre, ils prévoient de l’apporter ultérieurement à Chat à partir de Microsoft Teams. Et n’importe quelle application peut être intégrée avec cette nouvelle fonctionnalité.

Changements et améliorations dans Build 22499

Sur la base des commentaires, ils rendent les images de focus du clavier dans la vue des tâches et Alt + Tab un peu plus visibles, de sorte qu’elles sont plus faciles à voir.

Construire 22499 correctifs

Entrée

L’historique du presse-papiers devrait fonctionner correctement sur cette version.

Cliquer sur les gifs dans le panneau emoji les insérera désormais dans les applications prises en charge, contrairement à la version précédente.

Les dictionnaires principaux ont été mis à jour pour plusieurs langues – les suggestions de texte et la correction automatique du clavier tactile devraient être plus précises maintenant.

Si nous modifions la couleur d’accent, les accents du panneau emoji devraient emboîter le pas maintenant, plutôt que de rester coincés avec l’ancienne couleur.

Correction d’un plantage IME qui se produisait parfois pour les personnes qui avaient choisi d’utiliser l’ancienne version de Pinyin IME.

Le crash d’Explorer.exe qui s’est parfois produit récemment lié à l’utilisation du clavier tactile a été atténué.

les fenêtres

Correction d’un problème où Explorer.exe plantait en appuyant sur ALT + F4 alors que ALT + Tab était ouvert.

Réglage

Correction d’un plantage de configuration qui pouvait survenir lors de la tentative de vérification des propriétés du son à distance lors de l’accès à un ordinateur via Remote Desktop.

Autres

Correction d’un problème qui provoquait un écrêtage/un zoom inattendu lors du passage par OOBE sur certains moniteurs ultra-larges.

L’apostrophe dans le message d’erreur lorsque notre empreinte digitale n’est pas reconnue sur l’écran de connexion devrait désormais s’afficher correctement en anglais.

Lorsque vous prenez une capture d’écran d’une application UWP en appuyant sur le bouton Nouveau dans l’outil de capture, l’outil de capture devrait apparaître une fois le recadrage terminé.

Correction d’un problème qui entraînait la recherche d’erreurs sur certains ordinateurs internes lors de la sortie récente du mode veille, avec un message d’erreur indiquant « SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED ».

Blocage résolu qui pourrait survenir lié à MediaPlaybackCommandManager, ce qui empêchait parfois certaines applications de lire du contenu multimédia.

Correction d’un problème qui faisait que les rapports du moniteur de fiabilité devenaient inopinément vides avec seulement un rectangle vide lors de l’affichage de plus d’informations.

Des travaux ont été effectués pour aider à résoudre un problème qui entraînait un décalage de certains jeux qui n’était perceptible que lorsque la fenêtre était mise au point. Pour rappel, si nécessaire, veuillez vous référer à la documentation suivante pour soumettre des commentaires exploitables sur les jeux.

Bogues connus

général

Les utilisateurs qui effectuent une mise à niveau à partir des builds 22000.xxx ou antérieures vers des builds plus récentes dans le canal de développement à l’aide de la dernière ISO du canal de développement peuvent recevoir le message d’avertissement suivant : La version que vous essayez d’installer est signée. Pour poursuivre l’installation, activez la signature. Si nous recevons ce message, appuyez sur le bouton Activer, redémarrez l’ordinateur et réessayez la mise à jour.

Ils enquêtent sur un problème empêchant certains ordinateurs d’installer de nouvelles versions ou d’autres mises à jour. Le PC peut signaler un code d’erreur 0x80070002. Si vous rencontrez ce problème, veuillez redémarrer votre PC et réessayer.

Certains appareils peuvent vérifier les erreurs avec le code d’erreur 0xc1900101-0x4001c lors de l’installation de cette version. Si cela se produit, une fois que l’appareil est revenu à la version précédente, vous souhaiterez peut-être suspendre les mises à jour jusqu’à ce qu’ils trouvent une solution.

Début

Dans certains cas, vous ne pourrez pas saisir de texte lors de l’utilisation de Démarrer la recherche dans la barre des tâches. Si cela vous arrive, appuyez sur WIN + R pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter, puis fermez-la.

Barre des tâches

La barre des tâches clignotera parfois lors du basculement entre les différentes méthodes de saisie.

Ils enquêtent sur un problème dans cette version où l’horloge de la barre des tâches peut rester bloquée et ne pas se mettre à jour, en particulier lors de l’accès au PC via Remote Desktop.

les fenêtres

Le survol des différents bureaux dans la vue des tâches entraînera une réduction inattendue des vignettes affichées et de la zone de contenu.

Entrée

Ils recherchent une solution pour répondre aux rapports de certains initiés selon lesquels les voyants de leur clavier, par exemple pour le verrouillage des majuscules, ne fonctionnent pas correctement après la mise à niveau vers la version précédente.

Recherche

Après avoir cliqué sur l’icône Rechercher dans la barre des tâches, le panneau Rechercher peut ne pas s’ouvrir. Si cela se produit, redémarrez le processus de « Windows Explorer » et rouvrez le panneau de recherche.

Actions rapides