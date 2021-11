La série de GPU Nvidia RTX 4000 pourrait faire son apparition dès l’été prochain

Quelque chose à espérer : c’est toujours difficile à croire compte tenu de leur rareté, mais le calendrier confirme que les cartes graphiques de la série RTX 30 de Nvidia ont été lancées il y a plus d’un an. Le spectacle doit cependant continuer, et pour Nvidia, cela signifie que le développement et le lancement ultérieur de ses cartes RTX de nouvelle génération, que cela signifie qu’elles seront bonnes pour les joueurs ou les mineurs, est une question entièrement différente.

PCGamesN a récemment mis en évidence un tweet du fuiteur de matériel kopite7kimi sur le sujet, suggérant qu’une nouvelle génération de cartes de Nvidia – à savoir les 4090, 4080 et 4070 – pourrait faire surface au troisième trimestre 2022. On ne sait pas si ce laps de temps serait pour les cartes ‘ annonce ou lancement effectif.

Des rumeurs antérieures faisaient allusion à une date de lancement en octobre 2022 pour le successeur d’Ampère de Nvidia, nommé Lovelace. En supposant que la dernière rumeur soit exacte, il est possible que Nvidia ait modifié sa feuille de route d’au moins quelques mois.

Si rien d’autre, nous verrons 4090, 4080 et 4070 en 2022Q3. Je ne pense pas que ce soit une nouvelle information. — kopite7kimi (@kopite7kimi) 8 novembre 2021

Les cartes Lovelace de Nvidia devraient être construites sur le processus de nœud N5 de TSMC et pourraient offrir deux fois les performances des cartes existantes de la série 30, bien qu’au détriment d’une consommation d’énergie plus élevée. Un autre leaker bien connu, Greymon55, a récemment fait allusion que les GPU de nouvelle génération pourraient commander le double de la puissance des cartes d’aujourd’hui. Si cela est vrai, il faudra peut-être également prévoir un budget pour une nouvelle alimentation si leur unité actuelle n’est pas à la hauteur.

En octobre, des rapports ont fait surface concernant une actualisation de la série 30 qui serait en cours. De nouvelles versions de cartes existantes avec plus de mémoire seraient les bienvenues pour certains, mais je suis certain que d’autres aimeraient tout aussi bien voir la gamme existante disponible à l’achat à leurs PDSF prévus.