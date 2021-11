Les abonnements payants arrivent sur Instagram : voici comment ils fonctionneront

Après les premiers indices apparus ces derniers mois, d’autres éléments sont apparus dans l’App Store qui suggèrent l’arrivée d’une fonctionnalité appelée abonnements Instagram, qui permettra aux utilisateurs du réseau social d’acheter un accès privilégié à des contenus exclusifs produits par leurs créateurs préférés.

Depuis quelques mois, les utilisateurs d’Instagram peuvent se faire payer directement par leurs followers pour leurs activités en ligne. Les badges permettent aux fans inconditionnels de montrer leur affection et leur soutien à leurs favoris avec un achat virtuel, et seront bientôt rejoints par un nouveau moyen de rester connecté à leur créateur préféré : une sorte d’abonnement qui permettra aux utilisateurs de voir du contenu en exclusivité de artistes, entreprises et influenceurs exclus des abonnés normaux.

Cette fonctionnalité a fait parler d’elle depuis un certain temps sous le nom d’Exclusive Stories, mais le dernier indice de ses débuts en peu de temps est venu de l’iPhone App Store, intercepté par la plateforme d’analyse Sensor Tower. Ces derniers jours, les développeurs d’Instagram ont mis à jour la description de l’application, ce qui vous oblige à répertorier les biens pouvant être achetés à l’intérieur et le prix d’achat proposé : dans la liste compilée, avec les éléments relatifs aux badges, il y a également une nouveauté appelée abonnements Instagram. Les responsables du réseau social n’en ont pas encore parlé à titre officiel, mais le nom laisse entendre qu’il s’agira d’abonnements liés à leurs créateurs préférés, qui permettront de prévisualiser des contenus ou sinon impossibles à voir normalement.

Le réseau social dit depuis longtemps qu’il veut désormais se concentrer de plus en plus sur les créateurs, et le mouvement va certainement dans ce sens, permettant à cette catégorie d’utilisateurs de gagner plus de leurs activités en ligne. Cependant, le fonctionnement spécifique de la nouveauté à venir devra être clarifié ; parmi les produits pouvant être achetés dans la dernière version d’Instagram pour iOS, il y a en fait trois articles faisant référence aux abonnements au prix de 99 cents et un article à 4,99 $. Il pourrait y avoir quatre types d’inscription différents – pour un même contenu, pour deux périodes de temps prédéfinies et pour une sorte de livret – mais avant de le savoir il faudra attendre qu’Instagram active définitivement la nouveauté pour l’instant seulement insérée dans le code source de la dernière version de son application mais toujours inactif.