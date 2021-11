Le nouveau Xiaomi POCO M4 Pro à prix cassé pour le 11/11 !

Le Poco M3 Pro 5G a été dévoilé il y a six mois et son remplaçant est prêt à monter sur la scène. Il ne s’agit pas d’une refonte complète mais plutôt d’un raffinement – le nouveau téléphone reprend ce qui a rendu le M3 Pro 5G si bon et l’améliore.

Dans cet article nous allons vous présenter ce tout nouveau smartphone, ses caractéristiques ainsi que ses points forts

POCO M4 Pro : De belles caractéristiques pour un petit prix

L’écran du Poco M4 Pro 5G est légèrement plus grand, s’étendant désormais sur 6,6 pouces en diagonale (contre 6,5 pouces) tout en conservant la résolution 1080p+ (20:9) et le taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le taux d’échantillonnage tactile a été amélioré à 240 Hz (contre 180 Hz auparavant). L’écran est légèrement plus lumineux avec une luminosité typique de 450 nits (contre 400 nits auparavant) et est toujours protégé par le verre Gorilla Glass 3.

L’arrière est revenu au panneau de caméra pleine largeur (pas une bosse – seule la zone contenant les lentilles et le flash est surélevée). L’appareil photo principal est passé à un capteur de 50 Mpx (contre 48 Mpx pour le 1/2.0″), mais le changement notable est l’ajout d’un appareil photo ultra-large de 8 Mpx avec un angle de vision de 119º, qui offrira une flexibilité supplémentaire lors des prises de vue avec le M4 Pro. De même, la résolution de la caméra selfie a été doublée pour atteindre 16 MP.

Il ne s’agit pas uniquement d’un téléphones avec appareil photo, mais aussi d’un téléphones 5G abordables dotés d’une grande autonomie. La connectivité 5G est assurée par le chipset Dimensity 810, une version 6 nm du Dimensity 700 (7 nm) qui équipait le M3 Pro.

En ce qui concerne la deuxième partie de l’énoncé de mission, le téléphone est équipé d’une batterie de 5 000 mAh, la même que sur la génération précédente. La mise à niveau concerne ici la vitesse de charge – avec l’adaptateur 33 W inclus (contre 18 W auparavant), une charge de 0 à 100 % peut être réalisée en 59 minutes. Une recharge rapide de 10 minutes est suffisante pour regarder près de 2 heures et demie de vidéo.

Ce modèle comprend également des haut-parleurs stéréo, ce qui manquait à certains sur la version M3. Ne vous inquiétez pas, la prise casque de 3,5 mm est toujours de la partie, tout comme l’emplacement d’extension microSD. Le NFC est disponible (selon la région) et le lecteur d’empreintes digitales est intégré à la touche Power sur le côté.

Trois options de couleur seront disponibles au lancement : Power Black, Cool Blue et celle de la marque, Poco Yellow.

