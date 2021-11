Certains tiktokers pensent que la tragédie du concert de Travis Scott était un rituel satanique

Au milieu d’une majorité de clips qui tentent d’expliquer ce qui s’est passé en pointant du doigt l’organisation de l’événement, des vidéos font également leur chemin dans lesquelles l’ensemble de l’événement est combiné avec des rituels démoniaques et des sectes ésotériques. En recherchant le nom de l’événement, l’application favorise également l’accès à ce contenu.

Les images tragiques du concert de Travis Scott au Astroworld Festival de Houston laissent le monde dans la pierre, mais alors que les forces de l’ordre locales enquêtent toujours sur ce qui a pu déclencher la chaîne d’événements qui a conduit à la mort de 8 personnes dans la foule de la manifestation , des théories du complot en tout genre ont commencé à circuler sur TikTok. Sur la plateforme de partage, les positions critiques envers l’organisation et le rappeur ne manquent pas, mais dans certains cas qui deviennent viraux, le protagoniste de l’événement est accusé d’avoir mis en scène un sacrifice humain sur fond satanique.

« C’était un rituel »

Certains utilisateurs associent les décors et les effets spéciaux du concert – du plan d’étage aux flammes pendant la représentation – aux symboles ésotériques ; d’autres parlent simplement d’industrie démoniaque, en référence au business de la musique. Le résultat ne change pas : pour les théoriciens du complot sur TikTok, le concert était un « sacrifice humain » ou était organisé spécifiquement pour s’assurer qu’il se termine par une tragédie. La conspiration ne fait pas son chemin seulement dans les commentaires des vidéos qui décrivent l’histoire, mais aussi parmi le même tiktok d’utilisateurs qui décident de raconter leur interprétation ésotérique des faits, essayant de convaincre les autres utilisateurs de leur version.

Le rôle de l’algorithme

Il est difficile de comprendre précisément pourquoi de telles théories sans fondement se propagent facilement à un public de jeunes qui s’imaginent immunisés contre les dangers des fake news. La gravité de la tragédie a peut-être poussé de nombreuses personnes à chercher un sens même là où il est plus difficile et moins immédiat de le trouver. Dans une communauté ébranlée, il est certainement possible que la rationalité échoue, et même si les personnes ayant une opinion aussi imaginative de ce qui s’est passé sont une minorité, les algorithmes de l’application ont peut-être aidé la théorie à gagner des partisans : encore aujourd’hui, la recherche du nom de l’événement dans les suggestions de la barre de recherche incluent les termes « démoniaque » et « éclairé ». Les deux idées, en plus de conduire directement à des contenus qui parlent de la tragédie en termes controversés, peuvent donner l’idée que cette interprétation est en quelque sorte répandue et donc légitime.

