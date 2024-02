Comment connecter un haut-parleur à la PlayStation 5

Voulez-vous profiter d’une meilleure expérience sonore en jouant à des jeux sur votre PlayStation 5 ? Eh bien, la façon la plus logique d’obtenir la meilleure expérience audio à partir de votre PlayStation 5 est de connecter une enceinte. Il existe de nombreux types d’enceintes que vous pouvez utiliser avec la PS5. Vous pouvez choisir entre des enceintes filaires et sans fil. Cependant, la connexion de certaines enceintes peut poser problème. Voici donc comment connecter une enceinte à la PS5.

Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser un casque ou des écouteurs sans fil pour bénéficier d’une expérience sonore immersive en jouant, mais si vous souhaitez diffuser du contenu à partir de services de streaming avec vos amis, connecter des enceintes est une meilleure option.

Comment connecter une enceinte à la PS5

En ce qui concerne la PlayStation 5, elle prend en charge uniquement certains appareils audio Bluetooth, et elle ne dispose également que d’un seul port HDMI. Mais les enceintes filaires sont faciles à connecter. Il existe quelques solutions que vous pouvez utiliser pour connecter vos enceintes filaires et Bluetooth à la PlayStation 5. Vous pouvez choisir de lire le son en utilisant le port HDMI, le connecteur 3,5 mm, le dongle ou simplement Bluetooth. Bien que de nombreuses personnes puissent se demander, ne serait-il pas plus facile de connecter des enceintes à la PS5 en utilisant la prise audio 3,5 mm ?

Alors que cela peut être vrai pour de nombreux autres appareils, ce n’est pas la norme pour la PlayStation 5. En effet, la PS5 ne dispose d’aucune prise audio 3,5 mm. La seule prise audio 3,5 mm que vous trouverez avec la PS5 est sur la manette sans fil DualSense. Vous pouvez connecter vos écouteurs ou écouteurs filaires à la manette et profiter du son. Voyons donc les différentes solutions à suivre pour connecter des enceintes à votre PS5.

Connecter une enceinte Bluetooth à la PlayStation 5

La connexion d’une enceinte Bluetooth à une PlayStation 5 n’est pas facile car elle ne prend pas en charge de nombreux accessoires audio. Les enceintes Bluetooth sont très populaires et presque toutes les dernières enceintes seront équipées de Bluetooth en tant qu’option de connectivité. Voyons les étapes à suivre pour connecter votre enceinte Bluetooth à votre PlayStation 5.

Utilisation d’une télévision ou d’un moniteur :

Le moyen le plus simple de profiter d’une enceinte Bluetooth avec la PS5 est de connecter l’enceinte directement à l’appareil HDMI au lieu de la PS5. Oui, pour cela, il est nécessaire que votre appareil HDMI prenne en charge le Bluetooth. Voici les étapes :

Connectez votre PS5 à votre moniteur ou à votre télévision avec un câble HDMI. Mettez votre enceinte Bluetooth en mode jumelage. Le processus pour mettre les enceintes en mode jumelage peut varier en fonction du modèle, alors consultez le manuel fourni avec l’enceinte. Sur votre téléviseur ou votre moniteur, allez dans Paramètres Bluetooth. Dans Bluetooth, il affichera les périphériques disponibles, y compris votre enceinte. Sélectionnez l’enceinte et elle sera connectée à votre téléviseur. Assurez-vous maintenant dans les paramètres sonores de la PS5 que la sortie est réglée sur l’appareil HDMI (Paramètres > Son > Sortie).

Avec un adaptateur ou un dongle :

Tout d’abord, allumez votre enceinte Bluetooth et gardez-la à portée de la PS5. Branchez un adaptateur Bluetooth USB sur l’un des ports USB de votre PS5. Vous pouvez acheter un adaptateur Bluetooth (émetteur audio externe) pour PS5. Prenez la manette de votre PS5 et accédez à Paramètres > Son. Cliquez sur Périphérique de sortie et choisissez l’option Casque USB. Désormais, appuyez sur le bouton de jumelage de votre adaptateur Bluetooth USB jusqu’à ce que le voyant de jumelage s’allume. Puis maintenez enfoncé le bouton de jumelage de votre enceinte Bluetooth pour connecter/synchroniser les deux appareils. Si votre enceinte Bluetooth dispose d’une application, vous pouvez utiliser cette application pour la coupler à un adaptateur Bluetooth connecté à la PS5.

Ajuster les paramètres de sortie audio sur votre PlayStation 5

Désormais, pour obtenir la sortie audio de la PS5 à partir de l’adaptateur Bluetooth, vous devrez ajuster certains paramètres.

Ouvrez le menu des paramètres sur votre PS5. Naviguez maintenant et sélectionnez Paramètres Son. Sélectionnez l’option Sortie audio, puis Périphérique de sortie. Enfin, choisissez l’adaptateur Bluetooth. Vous pouvez maintenant obtenir l’entrée audio de votre PlayStation 5 sur votre enceinte Bluetooth.

Connecter une enceinte filaire à la PlayStation 5

En ce qui concerne la connexion d’une enceinte filaire à votre PlayStation 5, la façon la plus logique est d’utiliser le port 3,5 mm sur l’enceinte. Mais la PS5 n’a pas de port 3,5 mm intégré. Ne vous inquiétez pas, il existe encore quelques solutions que vous pouvez suivre pour utiliser votre enceinte avec la PS5.

Connecter des enceintes directement à la PS5

Cette solution nécessitera un dongle USB avec un port de sortie 3,5 mm. Étant donné que la PS5 dispose d’un port USB, cela est assez facile, si vous disposez d’un adaptateur USB vers 3,5 mm.

Connectez d’abord l’adaptateur à votre PS5. Ensuite, connectez le câble de 3,5 mm à l’enceinte d’un côté et à l’adaptateur de l’autre côté. Réglez maintenant la sortie audio sur le périphérique USB en allant dans Paramètres > Son > Sortie > choisir le périphérique USB.

Connecter l’enceinte à votre télévision ou moniteur

Tout comme vous pouvez connecter des enceintes sans fil à un téléviseur, vous pouvez également utiliser un câble de 3,5 mm pour connecter des enceintes à un téléviseur ou un moniteur. Presque tous les moniteurs et téléviseurs sont équipés d’un port 3,5 mm, ce qui rend ce guide assez facile si vous disposez d’un câble de 3,5 mm.

Connectez d’abord la PS5 à votre téléviseur ou à votre moniteur. Ensuite, connectez l’enceinte et le téléviseur avec un câble de 3,5 mm. Désormais, réglez la sortie sonore sur le téléviseur car l’enceinte est connectée au téléviseur. Pour cela, accédez à Paramètres > Son > Sortie > choisir le périphérique HDMI.

De cette façon, vous obtiendrez facilement la sortie audio sur vos enceintes. Certes, elle ne provient pas directement de votre PS5, mais encore une fois, c’est la meilleure façon de faire acheminer votre audio de la PS5 vers vos enceintes ou barres de son en utilisant le téléviseur comme source intermédiaire.

Connecter des enceintes à votre manette PS5

Comme vous le savez, la manette PS5 dispose d’une prise jack 3,5 mm, ce qui signifie que vous pouvez utiliser la manette comme medium pour connecter une enceinte à la PlayStation 5.

Tout ce que vous avez à faire est de connecter votre manette à la PS5, puis connectez l’enceinte à la manette en utilisant un câble de 3,5 mm. Vous pouvez maintenant profiter de l’enceinte comme sortie audio pour la PS5.

Ce n’est peut-être pas la solution idéale pour profiter d’une enceinte avec la PS5 car cela limitera l’utilisation de la manette à la longueur du câble de 3,5 mm. De plus, seuls quelques utilisateurs ont signalé que cette solution cesse de fonctionner après un certain temps, mais vous pouvez essayer.

Cela conclut le guide sur la manière de connecter des enceintes à votre PlayStation 5. Oui, il n’y a pas de solutions directes permettant de connecter les enceintes à votre PS5 car l’appareil ne dispose pas d’une prise audio 3,5 mm ni d’une connectivité Bluetooth. Utiliser des appareils supplémentaires ou des solutions de contournement pour acheminer l’audio de la PS5 vers l’enceinte est une bien meilleure option. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser sur nos réseaux sociaux.