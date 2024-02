Scannerez-vous votre iris contre des cryptomonnaies ? L’accord controversé proposé par Worldcoin

Des milliers de personnes en France numérisent leur iris contre des cryptomonnaies

Nous ne sommes pas conscients de l’importance de notre iris pour notre vie privée

Au cours des derniers jours, des milliers de personnes en France et dans le reste du monde ont attendu dans de longues files d’attente pour numériser leur iris. Évidemment, elles ne l’ont pas fait gratuitement, mais en échange d’une cryptomonnaie appelée Worldcoin, créée par une entreprise du même nom fondée par Sam Altman. Il s’agit d’un accord controversé qui soulève des doutes quant aux dangers potentiels.

On peut changer de nom ou de résidence, mais pas d’iris

Les volontaires de plus de 18 ans peuvent numériser leurs yeux aux stands de Worldcoin. Ils le feront sous la supervision d’un employé de l’entreprise. Il leur suffit de poser l’œil sur un instrument appelé Orb, qui se chargera de le scanner. En échange, ils recevront une poignée de Worldcoin d’une valeur de plusieurs dizaines d’euros.

Les informations de l’iris sont stockées dans chaque Orb pour être transformées en code. Pour la création du code, les données de l’iris sont utilisées, mais aussi d’autres données, telles que le numéro de téléphone portable. Après la création du code à partir du scanner biométrique, les données de l’iris sont supprimées, selon l’entreprise. Cela signifie qu’en soi, le scanner ne sera pas entre les mains de Worldcoin.

Cependant, que se passerait-il si les appareils étaient piratés ou volés ? Si, d’une manière ou d’une autre, des personnes mal intentionnées obtenaient les scanners biométriques, cela constituerait une violation très dangereuse de notre vie privée, car l’iris est une partie de nous qui contient beaucoup d’informations et qui est immuable.

Il n’y a pas deux personnes dans le monde avec le même iris. C’est un élément unique, distinctif et qui nous permet d’être reconnus avec précision. Nous pouvons changer de nom, de résidence et même de taille, mais jamais d’iris. Nous ne pouvons pas non plus le changer. Tout cela ouvre la porte à des scénarios d’usurpation d’identité dont une grande partie de la population n’est pas consciente.

Certains des moins sur la question sont les adolescents. Bien que Worldcoin ne numérise que les iris des personnes de plus de 18 ans, de nombreux jeunes attendent dans les files d’attente pour numériser cette partie du corps si distinctive. D’autre part, l’Agence espagnole de protection des données mène une enquête sur l’entreprise, selon El Español, une situation qui se produit également dans d’autres pays, comme l’Allemagne.

En attendant, le prix du Worldcoin atteint son plus haut niveau historique. La controverse sur les réseaux sociaux ne semble les avoir bénéficiés qu’à eux. En une semaine, il est passé de 3,20 dollars à 8,55 dollars, soit une augmentation de 167 %. Jusqu’à présent, au moins 3,5 millions de personnes ont été numérisées dans le monde entier.